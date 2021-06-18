接種疫苗29死！柯文哲視察接種站　長者憂：死這麼多會害怕

▲柯文哲市長前往北市民生國小視察長者接種COVID-19疫苗場地與狀況 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入疫苗大量施打階段。目前開放到75歲長者施打，由於年長者風險本就較高，全台至今已累積29例接種疫苗後死亡的案例。台北市長柯文哲18日到民生國小視察疫苗施打狀況。有到現場排隊的民眾坦言，打疫苗沒有安心的感覺，「死這麼多會害怕，當然有影響」，但沒打疫苗又不打不行，保護自己也保護別人。

北市18日上午傳出1名婦人在15日打完疫苗後，連日發生嘔吐、發燒症狀，18日上午被家人發現倒臥床上明顯死亡，檢警也將相驗遺體。這也是全國施打AZ後第29起猝死案。

柯文哲視察完後表示，狀況還不錯，每五個教室一個循環，人來坐好，每一個鐘頭一個循環。至於猝死案例影響到民眾施打意願，柯表示，下午記者會再說；至於是流程好還是民眾不敢打才讓流程順利？柯笑說，「裡面都滿的」。

長庚醫院院長謝燦堂表示，18日早上預約326個，下午預約300個，目前第一階段9點到10點的100個已經報告80個，也已經陸續施打，第一批的20個已經打完、觀察完，返家休息

至於民眾反映擔心猝死？謝燦堂說，呼籲大家，可能媒體會有不同角度的報導，但以醫學上來看，並沒有比一班長者平常沒有施打疫苗的猝死率還高，所以希望各位長者踴躍來施打。因為這一批感染，很多長者因為年紀大不幸死亡，比例相當高，所以為了安全還是鼓勵施打。

謝燦堂指出，現在一天要打1000個，第一天因為大家都怕打不到，所以一下子湧入很多人，沒有照分配時段也進來，所以會擁擠。進不來可能就要在學校中庭，所以在6月15日傍晚搭棚，即使沒有施打也不會去曬太陽淋雨；同時也規劃5個教室分流，由醫師問診、護理人員施打，長者坐下到打完離開都不用移動，流程非常順暢。