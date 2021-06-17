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快訊／北農爆發群聚「18人確診」！　急發聲明回應

▲台北農產運銷公司，韓國瑜,北農。（圖／記者林敬旻攝）

▲北農。（資料照／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北農產運銷公司發生群聚18人確診，隨後又被爆未安排員工快篩，僅要求員工自行前往快篩站或醫療診所。對此，北農也發新聞稿回應了。

北農一市場5月17日有一名員工身體不適，依照衛生局指引匡列篩檢，共有7人確診；而公司營業部5月28日有一名員工確診後，經過匡列篩檢，也有6名員工確診，17日再傳有3人確診，總計18人確診。有網友指出，營業部每日供給20至30萬包蔬果給連鎖超市，有染疫風險。

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針對北農果菜包裝中心員工染疫，影響蔬果包裝供應一事，北農17日表示，本公司果菜包裝中心所有員工，已於近日完成全面快篩及PCR檢測，一切依防疫規定，檢測結果安全方可進場作業。北農以最謹慎的態度面對疫情，也希望大家多吃蔬菜、水果，增強免疫力，切勿因以訛傳訛的訊息影響大家正常生活及消費。

北農提供由產地源頭包裝好蔬果，人員並無直接接觸蔬果之疑慮。確診者與接觸匡列者已隔離未上班，公司供應小包裝蔬果皆由經過篩檢無虞之同仁負責分貨。

另己協調上下游廠商，6月17、18日全面停工1至2天，全場域再淨空加強消毒，工作人員於停工日，全部再安排篩檢一次，採取高規格防疫，確保作業場域安全。

北農表示，自5月15日起，每天內外場域全面清潔、大消毒，場域包括拍賣場、零批場、物流包裝場、停車場、辦公場域及北農嚴選門市四周環境及各種可能接觸使用的物品、器具、設備等，每個環節都逐一消毐、不敢鬆懈。

依據國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰表示，尚未有案例是因蔬果或蔬果包裝而染疫。當蔬果在運送過程的溫度、狀況等對病毒來說並非適合生存的環境，倘民眾有疑慮，通常蔬果都會有塑膠包裝，先噴灑酒精後再打開，烹煮前再用清水沖洗乾淨即可。

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