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屏東疫苗速打站外「阿公緊牽阿嬤」　一張照片感動1.4萬人

記者黃翊婷／綜合報導

全台各縣市開放高齡者施打AZ疫苗，卻因為3天內出現28人打完疫苗後猝死的事件，掀起各界對於長者施打疫苗是否安全的討論。屏東縣長潘孟安17日在臉書分享一張照片，表示在疫苗速打站外看到兩雙緊牽的手，頓時感到很暖心，而這張照片公開至今也獲得超過1.4萬名網友按讚分享。

屏東縣長潘孟安在疫苗速打站外看到阿公緊牽阿嬤的溫馨畫面。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

▲阿公緊緊牽著走在後方的阿嬤，這一幕感動1.4萬網友。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

照片中，穿著藍色雨衣的阿公緊緊牽著後方的阿嬤，小心翼翼地走過因為下雨而溼掉的柏油路。潘孟安17日在臉書PO文分享這張照片並表示，這是在疫苗速打站外不經意看見的一幕，「看到這兩雙牽牢牢的手，耳邊響起二姐江蕙的《甲你攬牢牢》。」

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潘孟安提到，這個動作看似平凡無奇，但不是每個人都能如此幸運，能擁有一雙願意緊緊牽著自己的手，「至少，我們擁有彼此，友情也好，親情也罷，甚或愛情，不論哪一種力量，讓我們一起度難關。」

這張照片公開至今，已有超過1.4萬名網友按讚。還有人留言分享，「我也看到很感動的畫面，是一位拿著助行器的老先生陪同樣拿著助行器的老太太去打疫苗」、「在現場看到阿公、阿嬤牽手真的很感動，感謝他們願意在第一時間出來打疫苗，而且這幾天都在下雨」、「最美麗動人的畫面就是這樣了」。

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