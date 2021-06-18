劉宥彤：如果政府不需要郭台銘買BNT　「直接告訴我們」

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗未果，而郭台銘18日一早透過臉書表達求見總統蔡英文進行懇談。對此，郭台銘發言人劉宥彤稍早出面首訪表示，跟總統見面是希望快點進入實質討論的階段，「若不需要也直接告訴我們」。

▲劉宥彤說明郭台銘買BNT疫苗有譜發聲明求見蔡總統。（圖／記者張榮恩攝）

關於郭董發的8點聲明，劉宥彤表示，主要原因是相信國人對於捐贈500萬疫苗給國家有非常大的期待，郭董從6月1日到現在，走在路上有很多人都對他表達很殷切的期盼，覺得身上背很大的責任，若能排除障礙讓事情順利推動，是他的初衷 ，而這半月以來郭董也沒睡好覺，都在為這件事煩惱。

劉宥彤強調，緊急授權疫苗有很多法律責任需要跟政府承擔，現在有非常多不同在執行的案例，像是政府民間、企業怎樣合作，最重要的是政府要怎麼扮演好的角色，要如何保障疫苗安全性、以及提供給民眾須承擔的相關事項，所以在捐贈疫苗的部分，才不能完全排除政府。

劉宥彤也說，從6月10日發公文給陳時中，內容就是希望政府給答案，「是需要還是不需要」，若不需要也給個說明，讓我們可以跟大眾說明情況，「我們沒有不跟政府合作的意思，這本來就要捐給政府的」，如果需要我們，我們一定在，如果政府不需要我們，其實也讓我們知道，郭董就不用每天不睡覺」

劉宥彤強調，我們沒有一定要做這件事，但政府必須明確讓我們知道「需不需要我們，需要就實質討論，不需要的話 我們也可以對這件事有個交代」，如果需要的話，希望快點進入實質討論。

對於總統府回應樂見與郭台銘會面懇談，劉宥彤回應，因為郭台銘聽到這麼多謠傳，所以希望跟總統碰面了解，當面跟蔡英文報告，如果政府可以協助，就可以進行盡快進到實質的討論、看要如何改進，也希望盡快把時間定下來，若可以見面的話郭董隨時都可以，「郭董準備好了，今天下午也可以」，希望快跟蔡英文見面。