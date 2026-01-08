深耕能源教育、實踐零碳願景　南市博愛國小打造永續校園獲標竿學校

▲台南市博愛國小長期推動能源教育與校園節能行動，打造低碳永續示範校園，榮獲經濟部能源教育標竿學校優選。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為積極回應國家能源轉型政策，並深化學生對永續發展的理解與行動力，台南市東區博愛國小長期推動多元能源教育課程，結合校園節能改善與生活習慣養成，從「課程教學、校園硬體、日常實踐」三大面向系統整合節能減碳理念，成功打造低碳永續示範校園，榮獲經濟部「2025年度國民中小學推動能源教育標竿學校」優選，展現台南校園推動能源教育的深度與成果。

市長黃偉哲表示，博愛國小此次獲獎，不僅是對學校團隊長期努力的肯定，更是台南市推動永續城市的重要里程碑。教育是城市轉型的根本，市府除持續建置校園太陽光電等綠能設施，更重視將能源教育落實於課程與生活中，讓孩子從小培養面對氣候變遷的知識、態度與行動力，一步步實踐淨零綠生活的願景。

教育局長鄭新輝指出，台南市長期以「低碳校園」為核心策略，透過低碳校園認證制度與能源教育輔導機制，持續發掘並扶植具特色與實績的學校，讓優良經驗在校園間擴散。博愛國小能在全國眾多學校中脫穎而出，榮獲能源教育標竿學校優選，充分展現台南在推動永續教育上的品質與厚度。未來教育局也將持續深化能源教育政策，讓每一位學生都能在具備環境意識的校園中成長，培育具備國際視野的永續公民。

博愛國小校長曾千純表示，能源教育不是單一活動或短期計畫，而是必須融入日常生活的長期實踐。學校透過系統化課程設計、校園硬體革新與生活習慣養成，引導學生建立正確的能源觀念，進一步培養對環境負責的行動力。

擔任能源教育推動與課程統籌的主任李鎮宇補充，學校自109學年度起，便將能源議題系統性融入各領域課程。低年級從認識能源形式與太陽能入門，中年級探究生活用電與能量轉換，高年級則深入理解電力來源與永續家園的建構，透過「做中學」與生活實踐，引導學生反思自身的能源使用行為，讓節能不只是口號，而是習慣。

六年級林同學分享，透過能源課程，第一次真正了解電力從哪裡來，也更清楚節能的重要性，最喜歡「地球守衛隊」課程，能和同學一起找出讓學校更省電的方法。家長會長許智傑也指出，孩子回家後會主動提醒家人關燈、節電與節水，甚至能向家人說明校園太陽能板的運作原理，能源教育已從校園延伸到家庭，讓家長真切感受到改變正在發生。

教育局補充說明，博愛國小除深耕課程外，也持續推動校園硬體轉型，全面汰換節能設備，建置太陽能光電系統、智慧插座、冷氣管理系統與太陽能照明，並導入能源管理系統（EMS），讓師生能即時掌握用電數據，落實科學化節能管理。同時結合資源回收室、水撲滿及廚房再生水系統，具體展現資源循環利用成果。

博愛國小已先後榮獲「節能校園標章」、「節水校園標章」及「低碳校園」等多項肯定，成為台南市推動永續能源教育的重要典範，也成功打造一座「會教孩子節能」的永續校園。

教育局表示，未來將持續攜手學校、教師、家長與社區，共同深化能源教育，讓更多校園成為實踐永續理念的基地，培育願意守護地球、勇於行動的下一代。