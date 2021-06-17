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獨／差1秒就沒命！高雄前今日戲院外牆坍塌畫面曝　他邊逃邊回頭

記者吳奕靖／高雄報導

發生在今年1月28日高雄市同愛街35巷的倒塌案件，又重演了！17日下午2點半左右，之前倒塌的同樣一棟大樓因為拆除作業不慎，後方大約3層樓高的外牆倒塌、壓毀對面3戶住戶外牆，現在監視器畫面曝光，坍塌之前還有一位民眾機警逃跑，還好沒有人受傷。

▲高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面中，顯示17日下午2點多左右，同愛街35巷當中又發生坍塌意外，一名男子先是蹲在屋子的角落，然後疑似是聽到崩塌的巨大聲響，他機警拔腿快跑，邊逃還往回看，因為就差那1秒鐘，他就會被壓在石塊底下；坍塌瞬間，大量的水泥塊以及鷹架瞬間落下，幸運逃生的男子一臉驚恐。

▲高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市同愛街再次發生坍塌，一位民眾幸運逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧今年1月28日這起驚悚的意外，當天下午4點36分消防局獲報，位在八德二路、同愛街一棟5樓建築物突然坍塌，消防局人員抵達現場，發現為今日戲院外牆倒塌，地上滿是水泥碎石，帆布及鋼架也倒塌在地，初步了解，現場並無人員受困，警消目正協助現場疏散，記者目擊一名老翁坐著輪椅從家門逃離，警消急忙詢問有無受傷，所幸老翁說「沒事！」，不過仍驚魂未定。老翁表示，事發當時完全不知道狀況，只聽到「蹦！」一聲，屋內還有兒子正在洗澡，最後還好沒事。

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