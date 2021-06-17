台中已有6人打AZ後猝死！72歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

記者游瓊華／台中報導

台中已有6人打完疫苗後猝死！今又有2名洗腎患者接種完AZ疫苗後猝死案例，分別是大雅72歲婦人及大里72歲李姓男子，累計3名洗腎病患打完疫苗猝死。亞大醫院表示，李翁是院內洗腎患者，16日經評估後同意接種疫苗，17日上午去電關心後續狀況，當時對方也表示「沒什麼問題」，不料下午到院前已經沒有呼吸心跳，宣告不治。

亞大醫院表示，患者本身三高及冠狀動脈心臟病等慢性共病病史，因此死因是否與疫苗有關，將交由行政相驗予以釐清。

台中市累計15日開打至今，已有6人在接種完疫苗後死亡，光是今天就發生3起，全都是洗腎患者。

台中市政府表示，大里區李翁為居家腹膜透析洗腎的患者，另也有三高及冠狀動脈心臟病等慢性病病史，昨(6/16)上午接種AZ疫苗後返家，17日下午在家出現昏迷現象，約15時由119送急診搶救無效。

另一位大雅區72歲的阿嬤，長期在洗腎診所洗腎，於前(15)日接種AZ疫苗，今(16)日於洗腎時出現昏迷現象，診所人員立即施予急救，並由119送急診搶救無效 。

衛生局表示，這兩位高齡長者皆有進行快篩結果為陰性，為釐清死亡原因與疫苗相關性，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如經審議後確定因預防接種致死者，最高將給付600萬元救濟金。



