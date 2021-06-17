路人金項鍊遭搶！2男見義勇為追賊...A走贓物下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市一名剛出獄的更生人，騎偷來的機車搶奪路人金項鍊，2名見義勇為男子追趕到新莊福美公園，他跪地求饒將項鍊丟棄，成功脫身，2男撿起後卻沒歸還；煮熟鴨子飛了，他又跑到北市大同區搶奪金項鍊變賣7萬元，警方不到6小時循線在蘆洲區將他逮捕，依搶奪罪移送，並追查侵佔金項鍊的2名男子，將依侵占罪送辦。

▲黃姓更生人新莊搶奪金項鍊，被循線逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，47歲黃姓男子因搶奪、毒品罪入監服刑，6月1日才剛出獄，但他仍不知悔改，17日上午6時許，先在三重區偷機車代步，再到新莊區偷另一部機車，他行經福壽街時，見44歲施姓男子獨自在吃早餐，隨手搶奪他脖子上的金項鍊後逃逸。

▼黃姓更生人毒癮發作搶奪金項鍊被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

施男被搶後大聲呼喊「搶劫」，此時2名共乘機車的年輕男子見狀，立刻緊追在黃男車後，追趕到新莊區福美公園，將黃男攔下。他們以為黃男是偷機車賊，要求留下機車，黃男驚慌之餘，將搶來金項鍊丟到旁邊並求饒，2男心生貪念，撿走金項鍊後放黃男脫身。

▼黃姓更生人右腳的刺青成破案關鍵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男難忍毒癮發作，煮熟的鴨子又飛了，在路邊再偷一輛腳踏車，騎到台北市大同區市場，成功搶奪金項鍊後變賣7萬多元，買毒品海洛因解癮，再返回蘆洲民生街住家。

▼黃姓更生人在公園長椅睡覺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局獲報後，成立專案小組，清查所有監視器，發現黃男右腳有一個明顯的刺青，不到6小時，循線到他蘆洲住家將他逮捕，在他身上起獲海洛因一包及注射針筒一批，另外還有在北市行搶後變賣所得贓款7萬多元，訊後依搶奪罪移送偵辦，並追查侵佔金項鍊的2名年輕男子，將依侵占罪偵辦。

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▼2名男子協助追黃男，卻黑吃黑侵占金項鍊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在黃男身上起獲毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）