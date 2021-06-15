只示範一次！高雄版「宇美町式打法」　萬人讚爆縮時攝影曝　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市15日首波87歲以上高齡長者接種疫苗，市長陳其邁上午親自至高雄巨蛋及田寮接種站視察並協助長者就緒準備施打，市府為體恤長者行動不便並顧及安全，安排計程車接駁，現場秩序良好，施打方式亦借鏡日本宇美町式打法，讓長者先就定位，由醫護人員逐一施打。

▲高雄市左營巨蛋疫苗接種縮時畫面曝光 。（圖／民眾提供）

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陳其邁至巨蛋接種站視察長輩接送及接種情形，也協助長輩依序排隊入內就定位，同時也慰勉第一線防疫人員及醫護人員之辛勞，隨後至田寮區進天宮接種站視察偏鄉施打情形。

高雄87歲以上長者疫苗施打分為3天進行，共設置126個接種站，首日設置56站，醫護參考日本「宇美町式」打法，醫護動長輩不動，施打更有效率。市長陳其邁強調，疫苗施打原則「求好不求快」，長輩不須排隊、不須預約、坐著打，務必打好打滿。

▲高雄市左營巨蛋疫苗接種縮時畫面曝光 。（圖／民眾提供）

高雄巨蛋一早就擠滿人潮，現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，長輩到接種站時先在等候，等候現場工作人員宣布注意事項，並進行消毒，長輩再依據通知單上的座位入座，並由醫師進行問診。不過現場椅子和椅子間雖然有維持社交距離，但是中間再穿插醫護，就形成了群聚現象，結束第一梯次接種後，醫護趕緊替椅子清潔消毒，並將椅子間距再拉開。

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