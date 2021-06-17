快訊／打AZ台中83不適3死3住院　盧秀燕：指揮中心要人民自扛責

記者游瓊華／台中報導

中央配給台中市第一波7萬3500劑AZ疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，但開打至今才三天台中市就傳出4人死亡，其中3位8旬長者死因疑與AZ疫苗相關，也掀起長者們「緩打潮」，市府統計，85歲以上長者接種人數從16日的7013人，到今天瞬間掉24%，僅剩5307人。

▲台中連兩日傳出有長者注射疫苗後死亡，雖死因還在調查中，卻已掀起老年人緩打潮。（圖／市府提供）



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好不容易等到疫苗到來，台中市卻發生3名85歲以上長者施打後死亡，另外一名60歲腎臟癌末患者，原也懷疑死因與疫苗相關，但經醫師判定兩者無關聯。

面對台中市老年人有3人打完疫苗死亡案例，市長盧秀燕今天表示，台中罹患新冠肺炎死亡人數四人、注射疫苗死亡3人，如此對比情況，讓市民疑惑、更恐慌到底要不要打疫苗？

盧秀燕也提到，市民現在面臨疫情的威脅以及疫苗的疑慮兩難，中央把要不要打疫苗的評估責任交給人民，實在太過沉重，也不該加諸在人民及醫護人員身上，呼籲中央應該盡速出面說明，到底AZ疫苗打完跟死亡關聯性是什麼，至今都「莫衷一是」，希望快點釐清。

此外，台中市衛生局長曾梓展也公布，AZ疫苗開打至今近三個月，台中市總共接獲83例通報不良反應，其中59人已康復、3人住院中，這3人都是20多歲女性，另有3人死亡。