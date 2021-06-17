台大教授苑舉正急飛上海「錄影片親曝」：迫不及待要打祖國的疫苗

記者魏有德／綜合報導

台大教授苑舉正15日飛抵上海並親自錄製影片，影片中強調，在台灣有人帶著一點嘲諷的口氣質疑他，「這麼愛大陸，怎麼不去打疫苗呢？」苑舉正接著說，「我這不就來了嗎，我願意打祖國的疫苗，我想要打祖國的疫苗，甚至可以說，我迫不及待要打祖國的疫苗。」

▲台大教授苑舉正飛上海拍影片強調，迫不及待要打祖國的疫苗。（圖／翻攝環球網）

▲台大教授苑舉正無視外界嘲諷，及飛上海證明自己就是要打大陸疫苗。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，苑舉正表示，科興或國藥都獲世界衛生組織的認證，這個認證有嚴格的審查機制，相較於國際授權的程序來講，「我在台灣不知道等到什麼時候才能打到這個等級的疫苗。」

苑舉正還透露，抵達大陸後的24小時，心裡感觸很強烈、體驗很深刻，迫不及待跟大家分享他自己看到的、親身體驗的、感覺到的，「在這件事情上，毫無疑問，全世界只有咱們中國表現特別徹底，特別優異，而且特別成功；做事實事求是，講科學精神，是對抗新冠肺炎的一個基本原則，大陸有普篩、方艙，有發展疫苗，這都是獲得成功的原因，但沒有親眼看到就不知道大家做的有多徹底。」

苑舉正強調，用科學的方法對抗新冠疫情的做法，不知道是不是中國發明的，但只有在中國才做得這麼徹底，「因為做得這麼徹底，所以才能很快地恢復。」