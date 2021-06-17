　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南地檢署上百人領先打疫苗　法務部長蔡清祥回應

▲▼法務部長蔡清祥回應台中地檢一次傳喚多名被告一同訊問。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥，並未苛責台南地檢署率先施打疫苗的行為。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中央疫情指揮中心日前宣布，負責相驗猝死案件的地檢署檢察官、法醫等人員，可列入第二類接種新冠肺炎疫苗順位。但卻已經傳出台南地檢署有上百位檢察官、書記官等，已經率先打完疫苗。對此，法務部長蔡清祥並未苛責，他強調，法務部一切均依照中央指示而做，至於各地政府不同的做法，法務部並不知情。

中央疫情指揮中心於15日才宣布，可以將處理外勤事務的檢察官、書記官、法醫、司機等，列入第二類接種疫苗的順位。法務部接到消息後，隨即通知各地檢署造冊，但早在中央宣布前，台南市政府就已經通知台南地檢署造冊，將處理外勤相驗事務的上百名檢察官、書記官等，列入接種疫苗的順位中，並於13日完成施打。

消息傳出後，引起檢察界不滿，「檢察官自己都偷打，有立場辦好心肝嗎？」「檢察官要不要查自己先」。而台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌解釋，南檢事先詢問台南市政府，檢察官、法醫屬不屬於第二類施打疫苗人員後，依市府回覆，把民眾接觸機會大的檢察官、書記官、事務官、法醫、司機、法警等第一線人員造冊，並接種疫苗，並非偷跑。

法務部長蔡清祥對於南檢的行為也未苛責，他指出，法務部一切都依照中央疫情指揮中心的指示，通知各地檢署造冊。但對於各地方政府的作法，法務部並不知情，況且這也是各地方政府疫情指揮中心的考量，法務部無從介入。

至於台南市政府也緩頰，市府考量南檢檢察官、法醫及員警於相驗時暴露於染疫風險中，故將司法相驗人員納入第二類「中央及地方政府防疫人員」接種名單，並安排至台南大型接種站施打疫苗，讓司法相驗體系人員無後顧之憂。

ET快訊
快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購
快訊／2天前接種疫苗　高雄51歲警腦出血送急診
全台13人猝死！長者遺失接種通知單　怕到急喊「別補發」
蔡英文親自打給賈永婕！　通話內容曝光
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

60歲男打AZ苗疫4小時後猝死！疑心因性疾病奪命　檢解剖調查中

手機店老闆債務糾紛　4男丟信號彈火煙爆噴！歐巴桑目擊嚇壞

快訊／15日接種疫苗！高雄51歲警腦出血送急診

狠父虐死6月女嬰！做成木乃伊放冰箱　再揪小三海灘挖洞埋屍

打麻將疑詐賭　她被膠帶蒙眼「快刀戳指縫」凌虐5小時

台南地檢署上百人領先打疫苗　法務部長蔡清祥回應

吞100顆安眠藥與婆婆、丈夫輕生　高大成曝人妻昏迷3天獨活真相

台南90歲翁「仰躺樓梯」死亡　家屬：前一天打AＺ疫苗

推拿師誆「陰道內按摩筋才會開」！指侵2女判刑2年半定讞

北市太平市場搶案！機車男扯斷婦人金項鍊　三級警戒以來首起

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

60歲男打AZ苗疫4小時後猝死！疑心因性疾病奪命　檢解剖調查中

手機店老闆債務糾紛　4男丟信號彈火煙爆噴！歐巴桑目擊嚇壞

快訊／15日接種疫苗！高雄51歲警腦出血送急診

狠父虐死6月女嬰！做成木乃伊放冰箱　再揪小三海灘挖洞埋屍

打麻將疑詐賭　她被膠帶蒙眼「快刀戳指縫」凌虐5小時

台南地檢署上百人領先打疫苗　法務部長蔡清祥回應

吞100顆安眠藥與婆婆、丈夫輕生　高大成曝人妻昏迷3天獨活真相

台南90歲翁「仰躺樓梯」死亡　家屬：前一天打AＺ疫苗

推拿師誆「陰道內按摩筋才會開」！指侵2女判刑2年半定讞

北市太平市場搶案！機車男扯斷婦人金項鍊　三級警戒以來首起

雷／張基龍主動：今晚跟我一起？結尾靠近惠利雙唇「下集開虐了」

國產疫苗恐無法加入疫苗護照　衛福部：WHO還沒有定論

會址在萬華！王浩宇曝愛國同心會「多人確診搶救中」：快要滅團了

60歲男打AZ苗疫4小時後猝死！疑心因性疾病奪命　檢解剖調查中

快訊／新北蘊泉庄防疫旅館爆混居！ 觀旅局：重罰50萬勒令停業

實際行動！國民黨捐10萬個FFP2口罩　力挺第一線防疫人員

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

温貞菱開車邂逅陳昊森！　甜笑認心動：我們是命運的相遇

喬治扛一哥轟37分16籃板　快艇3比2聽牌攻破爵士主場

勞斯萊斯8億元新車有大陽傘還附贈黃金腕錶！車主身份呼之欲出

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

台南大姊壁咚無罩男！慘遭大逆轉提告

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

獨／20歲女長照員打完AZ疫苗休克

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

教訓「勾勾纏」少年　「超胸妹」猛踹下體

獨／南檢驚爆「疫苗打了」　全國檢方昨才准列冊

第12例？　台南90歲翁「打完AZ疫苗」隔日死在家中

市民大道上切換車道…雙載重機後座女後仰慘摔！

台中女過馬路「詭倒分隔島旁」…遭汽車輾過爆頭慘死

與婆婆、丈夫赴黃泉…人妻昏迷3天醒了挨告殺人

海巡高官爆插隊搶打疫苗　基層543劑沒人打到

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

更多熱門

相關新聞

疫情控制已見曙光

疫情控制已見曙光

現在，是不是很多人都在說，疫情已經看到曙光？但兩周前大家怎麼講？再努力兩個月就會看到曙光！作者當時就說，兩個月太久了，現在就看到曙光了。為何？

不斷更新／疫苗開打「13人接種後猝死」

不斷更新／疫苗開打「13人接種後猝死」

士林洗腎診所「剩餘疫苗被迫丟棄」

士林洗腎診所「剩餘疫苗被迫丟棄」

疫苗問世「疫情露曙光」！輝瑞CEO：2022年底全球可恢復正常

疫苗問世「疫情露曙光」！輝瑞CEO：2022年底全球可恢復正常

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

關鍵字：

法律人權法務部疫苗台南地檢蔡清祥檢察官書記官

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面