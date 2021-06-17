台南地檢署上百人領先打疫苗　法務部長蔡清祥回應

▲法務部長蔡清祥，並未苛責台南地檢署率先施打疫苗的行為。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中央疫情指揮中心日前宣布，負責相驗猝死案件的地檢署檢察官、法醫等人員，可列入第二類接種新冠肺炎疫苗順位。但卻已經傳出台南地檢署有上百位檢察官、書記官等，已經率先打完疫苗。對此，法務部長蔡清祥並未苛責，他強調，法務部一切均依照中央指示而做，至於各地政府不同的做法，法務部並不知情。

中央疫情指揮中心於15日才宣布，可以將處理外勤事務的檢察官、書記官、法醫、司機等，列入第二類接種疫苗的順位。法務部接到消息後，隨即通知各地檢署造冊，但早在中央宣布前，台南市政府就已經通知台南地檢署造冊，將處理外勤相驗事務的上百名檢察官、書記官等，列入接種疫苗的順位中，並於13日完成施打。

消息傳出後，引起檢察界不滿，「檢察官自己都偷打，有立場辦好心肝嗎？」「檢察官要不要查自己先」。而台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌解釋，南檢事先詢問台南市政府，檢察官、法醫屬不屬於第二類施打疫苗人員後，依市府回覆，把民眾接觸機會大的檢察官、書記官、事務官、法醫、司機、法警等第一線人員造冊，並接種疫苗，並非偷跑。

法務部長蔡清祥對於南檢的行為也未苛責，他指出，法務部一切都依照中央疫情指揮中心的指示，通知各地檢署造冊。但對於各地方政府的作法，法務部並不知情，況且這也是各地方政府疫情指揮中心的考量，法務部無從介入。

至於台南市政府也緩頰，市府考量南檢檢察官、法醫及員警於相驗時暴露於染疫風險中，故將司法相驗人員納入第二類「中央及地方政府防疫人員」接種名單，並安排至台南大型接種站施打疫苗，讓司法相驗體系人員無後顧之憂。