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員工已接種、沒公文不能施打他人⋯士林洗腎診所「剩餘疫苗被迫丟棄」

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲AZ疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前授權診所自行運用所剩疫苗，可依照目前1至7類施打人員施打，倘若找不到人，「我也不會跟你說不可以」。不過士林區17日傳出有洗腎診所因沒收到公文，不能將疫苗提供給有資格對象施打，因此將剩餘疫苗丟掉。對此，士林區健康服務中心強調，訊息傳遞有錯誤，這跟公文沒太大關係，會跟診所進行說明。

有一名福林洗腎中心醫護人員爆料，他們不是疫苗簽約診所，為了方便洗腎病患，會先造冊給北市衛生局，之後再領取疫苗接種，但由於有部分病患臨時不願施打，導致有剩餘疫苗情況，打給衛生局和士林健康服務中心，卻得到「沒公文，所以不能給其他有資格施打的對象接種」回應，因此16日已經丟掉5劑。

士林區百齡診所則說，診所內共有48名洗腎病患，因此領了5瓶疫苗，領取時有被告知，只能打在洗腎病患或診所工作人員身上，但最後剩下2劑疫苗，向士林區健康服務中心詢問如何處理，得到「不得對外施打、也不得拿給其他合約診所」等答案。

百齡診所指出，診所內工作人員因已全數施打完畢，間隔時間也不到8週，所以不能施打第二劑疫苗，因此有2劑疫苗依照醫療廢棄物處理。

針對士林區有診所將疫苗丟棄，士林區健康服務中心主任呂秀蓉17日受訪時表示，這應該是訊息傳遞錯誤，跟公文本身沒太大關係，主要是因為洗腎病友屬於高風險族群，所以會統計洗腎中心病友有多少人，並由衛生局做申請、健康服務中心做配發。

呂秀蓉指出，洗腎中心本身不是合約醫療院所，對一至七類人員比較沒辦法做檢驗，當時配發疫苗是由診所看病友人數再做施打，目前正在了解為何有不能打完的情況，倘若洗腎病人有不同樣態，例如不同時間去洗腎，那診所基於不浪費疫苗，可否等到病友約齊10人之後再開瓶施打？

呂秀蓉強調，新冠疫苗這麼珍貴，怎麼會丟掉？會輔導洗腎中心評估當日洗腎病人有多少名，以及經由醫師評估身體狀況可否打疫苗，和這些人是否有意願施打疫苗後，再統一開瓶。

呂秀蓉說，因為不知道是否有訊息傳遞混亂、誤差等情況，這部分會進行改善，等等也會親自致電給診所負責人了解情況，疫苗屬於戰備物資，洗腎中心非特約診所，打給院內屬於醫護人員的員工也沒問題；有診所領了3瓶，照理來說應打30人，不過在細心且不浪費疫苗狀況下打了35人，真的很感謝這些診所配合，若有訊息誤差會做改進。

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