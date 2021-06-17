德CureVac疫苗試驗期中分析出爐　效力僅47%

▲德國生技公司CureVac研發COVID-19疫苗稱為CVnCoV。（圖／路透，下同）

文／中央社柏林16日綜合外電報導

德國生技公司CureVac今天表示，其研發的COVID-19疫苗在晚期試驗效力僅47%，未達研究主要目標，令人質疑向歐洲聯盟配送數以億計疫苗劑量的可能性。

路透社報導，CureVac研製的mRNA疫苗稱為CVnCoV，歐洲與拉丁美洲約有4萬名受試者參與臨床試驗，研究人員是從其中134起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例的期中分析，得出令人失望的疫苗效力數據。

由於部分民眾在施打嬌生（Johnson & Johnson）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後，出現極為罕見但可能致命的凝血問題，衛生當局紛紛對這兩款疫苗實施接種年齡限制，各界因此轉而對CureVac感興趣，歐洲有意採購疫苗的國家也增加。

隨著全球進入疫苗施打階段，中低收入國家的接種進度嚴重落後較富裕的國家，外界原本也期望CureVac的疫苗能協助加快注射。

依據CureVac唯一的主要供應交易，歐洲聯盟（EU）去年11月取得高達4億500萬劑CureVac疫苗，其中1億8000萬劑是選擇性的，CureVac隨後又與德國簽署諒解備忘錄，提供另外2000億劑疫苗。

CureVac表示，染疫受試者研究中至少出現13種變異病毒株。

CureVac指出，試驗通報的COVID-19病例中，有124 起病例接受病毒基因定序，以分析導致染疫的病株，其中1例可歸因於2019年底中國武漢出現的SARS-CoV-2冠狀病毒，57%則由傳染力更強的所謂「高關注變異株」（variants of concern）致病。

CureVac補充表示，期中分析結果顯示這款疫苗對較年輕受試者有效，但並未證明對60歲以上年長者效力，而這個年齡族群又是罹患COVID-19重症風險最高的族群。

據法新社報導，CureVac表示已向歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）聯繫試驗研究結果，預計將在接下來幾週內執行最後分析。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）說：「我們也希望能得出效力更高的期中結果…但我們認知到，在變異病毒株空前廣泛多元的情況下，要證明疫苗的保護效力高，實在充滿挑戰。」

他補充表示，我們持續進入最後的分析階段，之後至少還會有80起病例加入，因此「疫苗整體效力可能會改變」。

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