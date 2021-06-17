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紓困漏建教生、學校鐘點人員　賴品妤喊話：不容許哪一個人斷炊

▲▼賴品妤要求政院、教育部檢討紓困方案，不能漏接任何一人。（圖／翻攝賴品妤臉書）

▲賴品妤要求政院、教育部檢討紓困方案，不能漏接任何一人。（圖／翻攝賴品妤臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

因應疫情衝擊，行政院推出紓困4.0協助各行各業度過難關。不過，民進黨立委賴品妤表示，行政院紓困4.0的目標是「不容許哪一個人斷炊、沒有被照顧到」，但很遺憾，目標尚未完成，政府仍須努力！

賴品妤指出，自從各單位紓困方案公布後，仍陸續接到許多陳情，表示未能受到政府的幫助，但非常需要政府的援手。其中最多的是鐘點人員，像是學校特教助理員、課後班鐘點老師、社團老師還有建教生。

賴品妤表示，這些人員平常工作福利不比正職教職員，收入也相對不穩定，在疫情衝擊之下更是全面停工、毫無收入，但教育部提出的紓困方案卻遺漏了這些人。而許多建教生的原生家庭就經濟不優渥，才選擇能一邊進修一邊工作的方案，教育部能想到大學生打工會因疫情受到影響，卻漏了建教生，非常不應該！

賴品妤說，收到每一個陳情的當下，都即時轉告相關單位，並積極與各單位討論該如何調整紓困方案，讓紓困的資源可以照顧到每一個有困難的人。

賴品妤提醒行政院及教育部，這些鐘點人員是整個教育體系裡非常重要的螺絲釘，請務必給予妥適的幫助，切勿因為不是正職人員就視而不見，她也要求行政院及教育部儘速檢討現行放案，並增訂上述相關人員之紓困或協助方法。

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