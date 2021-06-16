門檻放寬！自營業者2020年所得40.8萬以下　也可獲最高3萬補助

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

政院紓困4.0方案如火如荼進行，針對紓困「漏接者」，如遭2019年所得新台幣40萬8千元以下門檻排除的自營業者，政院將在明天討論，有望放寬門檻，讓2020年所得40萬8千元以下的自營業者與無一定雇主勞工，也可獲1萬元或3萬元的紓困補助。

受到新冠肺炎疫情影響，台灣目前仍在全國三級警戒中，為了協助商家、民眾度過疫情難關，政院日前推出紓困4.0措施，投入千億振興國內經濟，原則比照去年的紓困方案。

勞動部日前宣布小攤販等自營業者與無一定雇主勞工的紓困補助，訂定「2019年所得在40萬元8千元以下才可獲補助」的排富門檻，但有自營業者在2019年因所得超過該門檻，而無法申請補助，但到了2020年卻受疫情重創，導致年所得在40萬8千元以下，如今卻被排除在紓困補助之外。

由於此門檻不符民情，引來不少自營業者不滿，行政院經跨部會紓困平台討論後決定，擬放寬2020年的年所得在40萬8千元以下自營業者與無一定雇主勞工，也可獲得1萬元或3萬元的紓困補助。

據了解，因目前仍在報稅期間，要等6月底報稅結束後，2020年自營業者所得資料才會明朗化，部分提前報完稅者現在就可準備好今年的報稅資料。行政院原則上已敲定放寬，至於何時宣布放寬則尚未決定。