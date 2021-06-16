119.7萬孩童申請完1萬防疫補貼　蘇貞昌提醒「這2組號碼不一樣」

記者陳家祥／台北報導

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人1萬元，首日就有92萬人完成登記，16日進入第2天的申請。政院統計首日民眾回報問題發現，有不少家長分不清健保卡號、身分證字號的不同，填寫錯誤導致延遲登記；為此，行政院長蘇貞昌16日特別在臉書提醒，2組號碼是不一樣，呼籲民眾填寫時多多注意。

▲萬元孩童家庭防疫補貼已入帳。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



蘇貞昌16日在臉書表示，感謝家長們的配合，孩童家庭防疫補貼開放24小時內，已經有25.8萬人直接入帳，另有超過119.7萬孩童的家庭不出門、不排隊、不群聚，已經完成一萬元防疫補貼的申請，核可後會陸續入帳。

蘇貞昌也要特別感謝各部會、承辦公司、顧後台工程師展現的事前協調和高效率的執行力。讓爸媽在帶小孩、WFH、顧防疫的忙碌中，不必再去臨櫃辦理申請。

另外，蘇貞昌也特別叮嚀，「健保卡卡號跟身分證字號不一樣，健保卡號是健保卡正面左下角的12碼純數字，呼籲民眾申請的時候不要寫錯了。

▲蘇貞昌提醒健保卡號。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



為了減輕家長負擔，行政院推出1萬元「孩童家庭防疫補貼」，受惠人數250萬人，15日開放網路申請首日，到傍晚已有92萬2084 人完成登記。預計6月18日起開放申請人上網查詢核驗結果及入帳情形。

另外，0到2歲孩童則是由衛福部負責，15日便直接撥入過去申請的育兒津貼或托育補助帳戶，不必再另行申請。

除了網路申請外，自18日起，也可直接到銀行實體ATM領取孩童家庭防疫補貼。但教育部呼籲，目前仍在新冠肺炎疫情期間，且全國正執行3級警戒中，呼籲民眾優先使用網路，避免不必要的移動與群聚。

根據行政院統計，「孩童家庭防疫補貼」6月15日首日針對0到2歲幼童且家長有申請育兒津貼者進行發放，應發25萬8524人，實發進度已近100%；其中，有277案遭退匯，約250案、近9成是因帳戶錯誤所導致，目前正在確認正確資訊及實際情形，後續代確認完成後補正。