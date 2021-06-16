降電費有譜！朝野齊呼夏季用電免收、打折　政院：討論中

記者陳家祥／台北報導

行政院的紓困4.0方案如火如荼進行，院長蘇貞昌日前表示，針對「漏接者」或是外界如有相關意見，只要合於法令、程序規定，且政策上有可行性，就應從寬、從速、加大、加碼執行。據了解，近來有關夏季電價、自營作業者紓困排富門檻採計2020年所得、國營事業租金減收延長等，行政部門正積極研擬中，並與朝野黨團溝通。

勞動部日前宣布小攤販等自營業者與無一定雇主勞工的紓困補助，訂定「2019年所得在40萬元8千元以下才可獲補助」的排富門檻，但有自營業者在2019年因所得超過該門檻，而無法申請補助，但到了20202年卻受疫情狀創，導致年所得在40萬8千元以下，如今卻被排除在紓困補助之外。

由於此門檻不符民情，引來不少自營業者不滿，行政院經跨部會紓困平台討論後決定，擬放寬2020年的年所得在40萬8千元以下自營業者與無一定雇主勞工，也可獲得1萬元或3萬元的紓困補助。

而關於夏季電價部分，由於三級警戒導致民眾幾乎宅在家，家庭用電增加，朝野都有立委提出暫緩甚至停收夏季電價的方案。對此，政院表示，已請經濟部進行相關研擬，但目前朝野黨團版本多，仍需待立院的討論結果。

對於是否取消夏季電價，經濟部指出，夏季電價不是漲電價，而是平均電價的一部分，希望藉此增加節電誘因；至於民進黨團的建議，考量國人於疫情期間配合政府防疫，盡量居家減少外出，為了減輕民眾負擔，會請台電認真評估。