家庭群聚再增8確診！一個家族13人染疫　徐榛蔚：不要群聚

▲縣長徐榛蔚再次呼籲鄉親暫停不必要群聚，避免傳染再度擴散。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮16日新增8例確診個案，皆為秀林鄉崇德村家族傳染，花蓮縣政府下午召開記者會，縣長徐榛蔚指示衛生局針對秀林鄉實施普篩。有鑑於花蓮縣老年人口數多，徐縣長呼籲中央政府增加疫苗配給，提高長者的施打率，更再次呼籲鄉親暫停不必要群聚，避免新冠肺炎傳染再度擴散。

▲確診者群聚關係圖。

徐榛蔚指出，三級警戒期間，花蓮縣政府積極阻絕病毒入侵花蓮縣，執行圍堵、篩檢、疫調及匡列。對於崇德村三個家族成員有接觸之新城鄉及秀林鄉鄉親，希望能主動前往篩檢站檢測，若發現有疑似相關症狀者也建議前往國軍花蓮總醫院進行篩檢。依據近日確診者疫調足跡及家庭關係圖判斷，病毒大多皆為家庭感染傳播，縣府不斷宣導民眾勿群聚、減少外出，嚴防病毒蔓延擴散，惟新冠肺炎病毒傳染力極強，導致許多民眾確診後連帶家人也染疫。

衛生局長朱家祥針對16日新增確診8案例足跡說明，案例皆起源於14日確診之案13195。案13369是案13195之婆婆，為60多歲女性，本身患有失智、糖尿病、中風等疾病且不良於行，平日由其小女兒（案13303）照顧。因行動不便故平日皆在家中，足跡單純，因案13303確診匡列採檢，於6月15日確診。

案13412是案13195之三女兒，為20多歲女性，因未婚夫（案13197）、子（案13196）雙雙確診而匡列採檢，於6月15日確診。該案平日熱衷社交活動，於5月31日至6月9日間陸續與親友聚會，其餘皆與其未婚夫足跡雷同，於6月10日至13日間足跡遍布餐飲店、衛生所、檳榔店、超商、麵包店、超市、電信店等皆有實聯制、戴口罩。

▲▼確診者群聚足跡圖。

案13368是案13195之二女兒，為20多歲女性，因其母、妹之未婚夫、外甥接觸匡列採檢，於6月15日確診。該案為飯店房務人員，因三級警戒未上班，僅6月7日返回工作1日，於6月8日至13日間足跡遍布診所、婦嬰用品店、餐飲店、秀林鄉戶政事務所等皆有實聯制、戴口罩，其餘時間多穿梭自宅與父母家。

案13415是案13304（其母案13368）之大伯，為30多歲男性，因與確診姪女同住匡列採檢，於6月15日確診，該案為亞洲水泥員工，平日足跡單純皆往返工作地與自宅。案13414為案13415之子，10多歲男學生，平日往返祖父母家視訊上課，足跡單純，與其父同日確診。

案13413、13416、13417為一家三口分別為3歲兒子、30多歲父親、30多歲母親。案13416為案13415之弟，同為亞洲水泥員工，因與確診姪女接觸匡列採檢，該案一家三口於6月2日至12日足跡包含秀林鄉公所、秀林鄉戶政事務所、餐飲店、診所、超商、加油站等皆有實聯制、戴口罩。

因應三級警戒對弱勢勞工的影響，縣府「安心即時上工」提供1350個工作機會，另設有關懷專線（03-8225178），有遇到困難的民眾歡迎多加利用。縣府設有食物銀行可供上網點選宅配，而花蓮縣13鄉鎮市公所外，財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會、中華基督教救助協會、社團法人花蓮縣持修積善協會、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會，皆有提供食物包，一同幫助大家度過難關。

針對勞工、資方業者各項紓困方案說明，除中央提供的紓困補助及紓困貸款外，另建議符合資格之勞工者，可申請「失業給付」、「勞、就保保險費及勞工退休金緩繳協助措施」；而符合資格之資方業者可依「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」申請補助。

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