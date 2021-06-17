全台11老人打AZ猝死！「危險訊號怎麼看」台大權威醫說話了

記者李佳蓉／綜合報導

全台85歲以上長者15日接種由日本贈送的124萬劑AZ疫苗，但截至昨晚8點，已傳出有11人因施打疫苗後猝死，引發民眾恐慌，詢問是否該讓家中長輩去打。對此，台大權威教授李秉穎醫師提出數據說明，「沒有發現危險訊號」，需要以科學驗證，需要進一步調查疫苗是否有引發特別不良反應。

台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今日在周玉蔻電台節目中，被問到長者接種完AZ疫苗後猝死案頻傳，是否代表該疫苗不適合老人施打。他強調，打疫苗出現任何不良反應、包括死亡，都不一定是因果相關，「可能是時間關係」，必須以科學態度去跟沒有打疫苗的人的發生率相比，若不良反應或死亡率高於未打疫苗者才能說有因果關係。

▲這2天長者打疫苗後猝死案件頻傳，台大權威醫師李秉穎說話了。（示意圖／記者湯興漢攝）

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▲台大兒童醫院感染科醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）

李秉穎提出數據指出，民國109年全台老年人口為140多萬人，平均每年75歲以上長者死亡人數高達9萬5000多人，若換算成每日則會有261名75歲以上長者過世，「這就是背景值，在沒打疫苗情形下，老人會因為各種慢性器官老化，每天有261個死亡」。若以109年平均死亡發生率來看「可預期在7～8萬個75歲以上老人家中，一天會有14個死亡」，以昨日傳出11、12名長者猝死並沒有超出預期值，「沒有發現危險訊號」。

李秉穎認為，老人家猝死並非感染症，大多與本身的心血管疾病與腦中風等有關。至於是否與疫苗有因果關係，他表示，若因時間關係，「一直說它是疫苗引起的，反而會影響對於疫情的控制跟對民眾健康的保障。」

也有民眾質疑老人家身體較弱，是否能承受得住打疫苗所引起的副作用？李秉穎則說，不打疫苗得到任何病毒感染的危險性更高，「老人家會受不了新冠病毒」。另外，以臨床試驗結果看來，長者因免疫系統老化，抗體生成性也會較差，對疫苗反應會較低，自身感覺症狀較輕，不管哪種疫苗，發炎反應都會較不明顯，因此不用過度擔心老人家會受不了打疫苗所帶來的副作用。