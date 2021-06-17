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嘉義東石確診小七店員找嘸感染源　279人篩檢陰今再篩84人

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府因應15日東石鄉確診個案，16日下午2點啟動社區篩檢，針對住家及工作地點疑似曾暴露民眾、超商掃QR code或紙本實聯制者發出簡訊，留家用電話者以電話聯繫，倘有疑似症狀者，進行篩檢檢測，16日前往朴子醫院快篩者計191人皆為陰性；至東石鄉衛生所進行PCR篩檢者88人亦皆為陰性。

翁章梁表示，針對東石鄉確診案，昨日擴大篩檢總計279位民眾，接受快篩或PCR篩檢皆為陰性，17日下午2點持續辦理朴子醫院快篩及東石鄉衛生所進行PCR篩檢，經衛生所評估需篩檢者計84位民眾，今日將前往東石鄉衛生所社區篩檢站進行檢測鼻咽PCR檢驗。

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▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

再次呼籲有相關或可能暴露民眾，如疑似有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，請於6月17及18日下午2點至4點，憑簡訊至部立朴子醫院快篩。

趙紋華再次呼籲各位鄉親接獲相關疫情訊息，切勿轉傳，以免造成民眾恐慌，如果隨意轉傳、散播假訊息，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金；提醒鄉親減少不必要的移動，落實戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，務必落實防疫作為。

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