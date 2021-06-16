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戴罩仍可鳴哨！花蓮警配發「哨音指揮棒」　防疫治安兼顧

▲▼員警配備哨音指揮棒，遇到需要攔查車輛或管制交通的時機，只要按壓按鈕即可發出蜂鳴響聲，能配戴口罩落實防疫規定。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼員警配備哨音指揮棒，遇到需要攔查車輛或管制交通的時機，只要按壓按鈕即可發出蜂鳴響聲，能配戴口罩落實防疫規定。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應全台疫情的升溫，警察工作也配合防疫做出調整，為符合政府防疫政策，外出時均須全程配戴口罩，花警分局為了解決員警戴口罩不便吹哨的困擾，日前配發各派出所全新的哨音指揮棒，如員警遇到需要攔查車輛或管制交通的時機，只要按壓按鈕即可發出蜂鳴響聲，除了能取代傳統口哨的哨音，仍能配戴口罩落實防疫規定。

全台疫情嚴峻，目前三級警戒延長至6月28日，這段期間許多民眾的社交活動需要暫時停擺，也連帶平常道路上車流相較以往少，部分過往車輛行車速度較高，為免衍生重大交通事故，花警對於交通疏導及違規取締的工作仍持續進行不打烊，以保障用路人的安全，哨音指揮棒解決了防疫期間執勤的困擾，可謂是兼顧治安又防疫的一大利器。

▲▼員警配備哨音指揮棒，遇到需要攔查車輛或管制交通的時機，只要按壓按鈕即可發出蜂鳴響聲，能配戴口罩落實防疫規定。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮警分局分局長郝心誠表示，哨音指揮棒其特色就是除了具備傳統指揮棒的功能外，額外增加了蜂鳴器，交通是警察工作非常重要的一部分，為了兼顧防疫及勤務功能是警方需要努力的方向，因此配發全新的哨音指揮棒，使同仁在執勤時能更方便、更安心。

以往在指揮交通時，警方需要吹哨子搭配手勢來示意車輛動作，在防疫需全程配戴口罩執勤的期間，使用全新的哨音指揮棒只需要按壓按鈕即可發出聲響，且哨音十分響亮，大大提升執勤的效率。

疫情期間，花蓮警分局呼籲民眾減少外出，遵守防疫規定外，更呼籲大家務必注意行車安全，避免增加醫護、警消單位額外負擔，一起度過嚴峻的疫情。

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