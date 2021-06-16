王欣儀募防疫物資送警察醫護　「物流卡住」連夜開車從雲林運上北市

▲王欣儀捐贈防疫物資，力挺警察醫護。（圖／台北市議員王欣儀提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市議會國民黨團書記長王欣儀有感於第一線基層警察、醫護的危險及辛勞，因此除了幫北市警察爭取到優先施打疫苗之外，持續幫忙籌募所需的防疫物資，並在最短時間內將各項物資到貨送出，以及送出各種健康營養餐點，幫警察、醫護人員慰勞打氣。

王欣儀16日表示，自己擔任民代的心情就是「愛，就是從別人的需要中，看見自己的責任。」自本土疫情爆發以來，截至目前為止，她已陸續在大安、文山選區內的3個警分局，送出包含護目鏡及防護面罩各400個、N95口罩300個、酒精300瓶、防護衣230件、隨身防護套組180組、抗病毒噴劑100瓶、隔離衣80件、額溫槍7支及消毒電動噴霧機6台等防疫物資。

王欣儀也與里長、民間餐飲業者合作，送出熱騰騰的暖心健康餐盒1750盒、火鍋套餐600個及畫冊1000本到以上3個警分局，以及市立聯合醫院仁愛、萬芳、中興、和平等4個院區，共同為警察、醫護加油打氣。

王欣儀指出，現在防疫物資都很短缺，採購不易，連物流都卡住，往往需要多天時間，為了求快，她只好四處詢問請託。以文山一分局各分隊需要6台消毒用的電動噴霧機為例，因為台北廠商全都缺貨，一直問到雲林才買到，但一聽到物流運送可能要等上一週，只好拜託友人連夜從雲林開車上來台北，幫忙送到各分局，就是希望他們可以早日使用、確保安全、降低再有人染疫機會。

王欣儀提及，在防疫艱難時刻，由衷感謝警雁關懷協會、首鋼興業有限公司、台灣工商企業經營發展協會、安法診所、中聯環境生技、維康醫療用品、糊塗里藝術俱樂部、肉多多火鍋、大安區昌隆里王志剛里長等單位共同熱心支持公益，讓溫暖送愛、力挺警察醫護行動能順利進行。