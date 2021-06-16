竹市1.1萬長者疫苗打完了　明再獲5900劑！已通知78歲長者施打



▲新竹市本周一開打的1.1萬劑疫苗已全數施打完比。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市獲配1.1萬劑疫苗已於16日上午全數施打完畢，據市府計算，本次施打總計通知14781位長輩，報到率平均約6成，有意願而前來報到施打的長輩共9332位，竹市80歲以上長輩總接種率為63%。加上長照社福機構與洗腎病患的接種人數，本次1.1萬劑總計施打人數為12215位，同時也是率先全國、為第一批長輩施打完成。

▲市府在本次疫苗施打規劃中，加入了輔具租借、免費接送、到府施打等服務，方便行動不便的長者前往注射。

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竹市12日獲配1.1萬劑疫苗，今上午12時完成施打1萬2215人，也就是1瓶預定施打10劑，但實際上一瓶平均利用率達11位。施打對象包含：80歲以上長輩9332人，長照社福機構住民與工作人員970人，榮民之家人員452人，洗腎病患1461人。

林智堅市長說，這是全國第一次普遍施打，新竹市五天的施打完成經驗，提供團隊很珍貴的數據與經驗參考，包括年長者因考量身體因素、個人意願，有意願的報到率約6成，讓未來市府預估到站人數可貼近真實；同時也宣布（17）日將獲配5900劑疫苗，今起陸續發放78至80歲長輩「疫苗接種通知書」，明上午獲配疫苗，下午就開打。

為了協助數量龐大的長者疫苗施打，市府兩天內光輪椅出借就超過2千次，近3成長輩有需求，同時也提供「免費接送、到府施打」貼心服務，整體約十分之一長輩申請免費接送服務，疫苗計程車、復康巴士出動近7百趟，專人接送行動不便、身障的長輩。

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