嗆警「那逛市場要罰嗎？」竹東11男女屁孩夜聚喝酒　最少噴66萬

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東地區有2名未成年少年與9名20出頭的少年聚集在一處祠堂前廣場喝酒聊天，巡邏警方上前勸阻，少年卻向警辯稱「難道我早上逛菜市場，也要被罰嗎？室外1.5公尺，那我現在跟你們是不是超過10人了，那你們警察會抓嗎？」最後警方依法開出稽查單，少年後續將面對6萬以上、最重30萬元的罰款。

▲竹東11名少年在祠堂前廣場聚集飲酒，被警方開單驅離。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



▲▼11名少年中有2人未成年。

竹東分局表示，北埔分駐所所長林嘉鴻等人於7日晚間21時許執行巡邏勤務時，在北埔鄉彭姓宗親會祠堂前廣場，發現有11名青少年疑似群聚在飲酒，北埔所長隨即向現場人員告誡，現今防疫三級警戒期間，禁止室外10人以上群聚，縱使保持1.5公尺社交距離並戴口罩，仍會違反規定。

▲少年血氣方剛，遇到警方盤查態度強硬，最後被開出稽查單。

警方上前稽查時，沒想到少年竟辯「難道我早上逛菜市場，也要被罰嗎？室外1.5公尺，那我現在跟你們是不是超過10人了，那你們警察會抓嗎？」、「那你想要怎樣啦」甚至無視員警就在眼前，滑手機的滑手機、或和男友繼續摟摟抱抱，最後警方只好依法行事。

警方針對於現場飲酒群聚之青少年逐一開立稽查紀錄表，並請青少年逐一簽名，這群青少年後續將面臨6萬元以上及30萬元以下罰緩。

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