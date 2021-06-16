破天荒！花蓮市各部落頭目決議　停辦豐年祭、感恩祭

▲▼豐年祭對於阿美族人有象徵的文化意義，過去即便在日治時期受到禁令，或是颱風侵襲的天候影響也從未停辦過。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到新冠肺炎疫情影響，花蓮市公所經與各部落頭目協商，決定停辦今年的豐年祭及感恩祭。傳承百年的豐年祭對於阿美族人而言有其象徵的文化意義，過去即便在日治時期受到禁令，或是颱風侵襲的天候影響也從未停辦過。市長魏嘉賢說，這次疫情非同小可不容忽視，感謝部落頭目及族人共體時艱。

每年7月至9月是阿美族豐年祭的歲時祭儀，而花蓮市的太魯閣族人則會在8月底舉辦感恩祭，無論是豐年祭或感恩祭，對於部落族人是文化傳承的象徵，對於地方政府及產業而言，則是帶動觀光發展的重要活動。





不過今年受到新冠肺炎疫情影響，豐年祭及感恩祭到底辦還是不辦，隨著全國二級開設到三級警戒，疫情一直持續升溫，魏嘉賢市長認為有必要與各部落頭目協調延期或停辦。





魏嘉賢市長指出，有不少部落族人對於疫情是相當顧慮的，擔心相聚歡慶的活動卻造成群聚的破口。市公所透過與部落頭目協調後，決定今年停辦豐年祭與感恩祭，感謝部落族人的共體時艱，也希望大家做好防疫措施。



花蓮市公所原行課長陳晏萍表示，根據部落耆老轉述，過去在日治時期，日本人下令禁止豐年祭，部落從未中斷過這項重要的歲時祭儀，而在颱風侵襲的嚴酷天候裡，部落族人也照常舉辦，這次疫情衝擊實在是太大，繼6月捕魚節以及暑假的豐年祭，均是花蓮市有史以來首度停辦的原住民文化祭儀活動。

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