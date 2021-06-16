卡號在哪裡？申請防疫補貼找不到健保卡號　蘇貞昌貼心提醒

▲行政院開辦「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人1萬元。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人1萬元，首日就有92萬人完成登記，16日進入第2天的申請。而政院統計首日民眾回報的問題，竟有不少家長因找不到孩童的「健保卡號」導致延遲登記；為此，行政院長蘇貞昌也貼心在臉書提醒，卡號在哪裡。

▲蘇貞昌提醒健保卡號。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



為了減輕家長負擔，行政院推出1萬元「孩童家庭防疫補貼」，受惠人數250萬人，15日開放網路申請首日，到傍晚已有92萬2084 人完成登記。預計6月18日起開放申請人上網查詢核驗結果及入帳情形。

另外，0到2歲孩童則是由衛福部負責，15日就直接撥入過去申請的育兒津貼或托育補助帳戶，不必再另行申請。

除了網路申請外，自18日起，也可直接到銀行實體ATM領取孩童家庭防疫補貼。但教育部呼籲，目前仍在新冠肺炎疫情期間，且全國正執行3級警戒中，呼籲民眾優先使用網路，避免不必要的移動與群聚。

根據行政院統計，「孩童家庭防疫補貼」6月15日首日針對0到2歲幼童且家長有申請育兒津貼者進行發放，應發25萬8524人，實發進度已近100%；其中有277案遭退匯，約250案、近9成是因帳戶錯誤所導致，目前正在確認正確資訊及實際情形，後續待確認完成後補正。