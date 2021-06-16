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高雄這處巷口半個月揪「10人亂丟垃圾」　5沒戴口罩加碼重罰

▲鳳山區北門里一處路口遭亂丟垃圾還有人不戴口罩 。（圖／北門里長謝秀霞提供）

▲鳳山區北門里一處巷口遭亂丟垃圾。（圖／北門里長謝秀霞提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市環保局加強稽查倒垃圾未戴口罩，至今已舉發327件，其中鳳山區北門里一處巷口遭民眾隨意亂丟垃圾，半個月下來就查獲10人亂丟垃圾，其中5人不戴口罩，移請衛生局依法裁罰。

高雄鳳山區北門里太平4巷、明昌街口經常有人亂丟垃圾，形成社區髒亂點，環保局與當地里長謝秀霞合作，不管是多年來勸說，甚至掛布條提醒民眾不要亂丟垃圾，但還是有人不聽勸，近期加設監視器要抓亂丟垃圾者，沒想到才蒐證半個月，竟查獲10人亂丟垃圾，有人走過順手丟棄，有人騎車專門來丟，其中拍下有5人沒戴口罩。

▲鳳山區北門里一處路口遭亂丟垃圾還有人不戴口罩 。（圖／北門里長謝秀霞提供）

▲還有人不戴口罩出門亂丟垃圾 。（圖／北門里長謝秀霞提供）

環保局表示，民眾亂丟垃圾，可依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元，如果又沒戴口罩將增加罰款，會移由衛生局依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元，呼籲民眾遵守防疫規定，也別貪圖一時方便隨意丟棄垃圾。

▲鳳山區北門里一處路口遭亂丟垃圾還有人不戴口罩 。（圖／北門里長謝秀霞提供）

▲鳳山區北門里一處巷口遭亂丟垃圾。（圖／北門里長謝秀霞提供）

目前高雄市環保局加強稽查倒垃圾未戴口罩，從5月20日至今，動員超過2500人次，稽查1萬3000多處，總共舉發327件，會全數移送衛生局依傳染病防治法裁罰3000元至1萬5000元，累積告發金額高達98萬。

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