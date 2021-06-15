直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

▲民眾無視封鎖線，意圖跨越遭到經發局人員阻止 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市瑞豐夜市在「網路批評」中恢復營業，讓高雄市衛生局、經發局以及警察局都繃緊神經，紛紛派員前來輔導了解！攤商恢復營業之後，短短一個小時之內就有超過百人進場消費，雖然人潮不如預期，但是瑞豐夜市還是做好防疫規定，周邊全封只開放5處出入口、量體溫、實名制還有不內用，同時贈送面罩給顧客。

瑞豐夜市主委許新昌出面受訪表示，瑞豐夜市自主停業1個月，攤商大家都喊苦，生活都快撐不下去，所以才會在一片反對聲浪中重新營業。記者實地走訪瑞豐夜市，發現復業首日，僅有大約2成的攤商出來擺攤，瑞豐夜市總數有400攤，小吃佔大多數，百貨業也不會超過30家。

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▲▼瑞豐夜市復業首日「全封」限制5出入口！展現高雄氣魄 。（圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市為了重新營業，除了遵守相關防疫規定之外，周邊也拉起封鎖線，僅有開放5個出入口，每個出入口都得實名制、量體溫、噴酒精，只是還是有不遵守規定的人，意圖跨越封鎖線，被經發局的人發現阻止，他才打消念頭，不過也隨即離開沒有進場。

瑞豐夜市管委會表示，考量停業期間攤商無收入，管委會已主動減收一個月攤位租金，也感謝市府協助攤商辦理紓困4.0方案申請現金補助，齊心共度難關。而高雄市經發局長廖泰翔補充，已派員加強稽查防疫措施，也感謝管委會配合與市府共同落實防疫部署，也會隨時動態檢視現場人流密度，必要時將關閉2處出入口，讓消費者可保持戶外1公尺之社交距離。

▲高雄瑞豐夜市15日重新恢復營業，限制5個出入口，做好相關防疫規定 。（圖／記者吳世龍攝）