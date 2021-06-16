拾獲哀鳳11猜嘸密碼！高雄警不放棄試錯終破解　失主讚：好神

▲高雄員警接獲民眾拾獲的手機試了幾組密碼終於將手機解鎖，成功通知失主來將手機領回。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名73歲的吳老先生日前外出買午餐，騎車過程中放在口袋的手機不慎掉落、但他當下渾然不知，直到接到員警通知的電話，才順利將手機尋回！警方指出，一開始接到29歲的女子拾獲的這支哀鳳11手機，因為員警遲遲無法破解四個數字的密碼，一度無法聯繫上失主，所幸員警不死心，耐心的試了10多分鐘，最終猜出手機密碼是「1235」，成功通知失主來領取，這才物歸原主。

警方指出，這起事件發生在12日上午11點多，高雄三民一分局長明派出所的員警，受理一名29歲的王姓女子報案，指出她稍早在忠孝與河北路口拾獲一支黑色的哀鳳11手機，不過員警嘗試要解鎖手機通知失主的親友，卻被4字密碼困住，從最簡單的「0000」、「1111」一路試了幾組，都沒有辦法將手機成功解鎖，所幸員警秉持不放棄的精神，最後終於試出密碼「1235」成功解鎖手機，通知73歲的吳姓失主前來領取。

警方進一步指出，遺失哀鳳手機的73歲吳姓失主經通知趕到派出所後，頻頻向員警道謝，這才娓娓道來事發經過，原來他當天中午外出買午餐，放在褲子後方口袋的手機疑似騎車時不慎掉出，但他當下渾然不知，一直到返家才發現口袋手機不見且折返找尋未果，就在他心急如焚打算報案時，就接獲員警通知尋獲手機的消息，吳老先生趕到派出所後對於員警鍥而不捨，試了幾次密碼終於將他手機破解，大讚員警「好神」並頻頻向警方道謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

歡慶警察節！高雄小港分局用紅包拼「Police happy」

2個月被偷3次！高雄攤商慘丟80隻雞 警一招逮偷雞賊

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

提前慶祝警察節！高雄警友辦事處贈「防疫背包」超實用