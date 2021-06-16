　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拾獲哀鳳11猜嘸密碼！高雄警不放棄試錯終破解　失主讚：好神

▲▼ 高雄老先生意外掉手機，員警接獲手機後試了好幾組密碼後成功解鎖通知失主 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄員警接獲民眾拾獲的手機試了幾組密碼終於將手機解鎖，成功通知失主來將手機領回。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名73歲的吳老先生日前外出買午餐，騎車過程中放在口袋的手機不慎掉落、但他當下渾然不知，直到接到員警通知的電話，才順利將手機尋回！警方指出，一開始接到29歲的女子拾獲的這支哀鳳11手機，因為員警遲遲無法破解四個數字的密碼，一度無法聯繫上失主，所幸員警不死心，耐心的試了10多分鐘，最終猜出手機密碼是「1235」，成功通知失主來領取，這才物歸原主。

警方指出，這起事件發生在12日上午11點多，高雄三民一分局長明派出所的員警，受理一名29歲的王姓女子報案，指出她稍早在忠孝與河北路口拾獲一支黑色的哀鳳11手機，不過員警嘗試要解鎖手機通知失主的親友，卻被4字密碼困住，從最簡單的「0000」、「1111」一路試了幾組，都沒有辦法將手機成功解鎖，所幸員警秉持不放棄的精神，最後終於試出密碼「1235」成功解鎖手機，通知73歲的吳姓失主前來領取。

警方進一步指出，遺失哀鳳手機的73歲吳姓失主經通知趕到派出所後，頻頻向員警道謝，這才娓娓道來事發經過，原來他當天中午外出買午餐，放在褲子後方口袋的手機疑似騎車時不慎掉出，但他當下渾然不知，一直到返家才發現口袋手機不見且折返找尋未果，就在他心急如焚打算報案時，就接獲員警通知尋獲手機的消息，吳老先生趕到派出所後對於員警鍥而不捨，試了幾次密碼終於將他手機破解，大讚員警「好神」並頻頻向警方道謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

歡慶警察節！高雄小港分局用紅包拼「Police happy」

2個月被偷3次！高雄攤商慘丟80隻雞　警一招逮偷雞賊

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

提前慶祝警察節！高雄警友辦事處贈「防疫背包」超實用

ET快訊
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見
黃安急call台灣弟弟「絕不要送媽媽打AZ」！轟台人命賤：完

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

台南方便接種疫苗民眾停車　黃偉哲指示疫苗施打站周邊免費停車

新聞台搶進有線電視新聞區塊　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

貓主子單手跨沙發背　「歪嘴邪笑」狠瞪爸：3個罐罐啥款？

內餡飽滿不油膩！台南古早味清蒸肉圓　嚐得到米香加芥末更有層次

打雷不見膽小汪來討拍！　奴才見月月淡定「守寶物」秒笑噴

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

萌妹輕撫「4.8kg巨嬰肚皮」哄入睡　網羨慕：我家的只會咬我

診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可打

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

台中90歲婦打完疫苗亡　家屬心痛「昨天還好好的」

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

即／剛在橋下洗東西　下秒「她漂在水面」身亡

台中2人打疫苗亡　若「接種致死」最高給付600萬

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

更多熱門

相關新聞

高雄長輩打疫苗Day2！百歲嬤很抗拒…10孫勸說才肯來

高雄長輩打疫苗Day2！百歲嬤很抗拒…10孫勸說才肯來

高雄87歲以上長者15日開始接種疫苗，有第一天的經驗後，第二日施打還算順利，長輩由家人陪同到場，依序報到進入場域，其中一名百歲阿嬤在女兒的陪下也到場來施打疫苗，原先她還很抗拒來打疫苗，經出動10多名孫子來勸說後，阿嬤才願意前來施打。

高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

瑞豐夜市復業首日現況曝！機車闖入當賽車場

瑞豐夜市復業首日現況曝！機車闖入當賽車場

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

關鍵字：

高雄三民一分局手機密碼拾獲失主

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面