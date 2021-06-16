揪甘心！高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

▲為使高齡長輩順利接種疫苗，新興分局員警主動攙扶行動不便者前往接種站。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

自從收到中央配發的新冠肺炎疫苗後，高雄市政府規劃15、16日兩天進行首波高齡長者接種疫苗工作，新興分局轄區內各派出所同步派遣警力到各施打站，執行秩序維護、交通疏導等任務，要確保每一個前往接種地點的長輩都能順利施打疫苗。

新興分局指出，由於前來接種的長輩大多數都由家屬開車載送，為避免動線阻塞，警方特別加強周遭交通疏通工作，而高雄首波施打對象為年齡87歲以上的長輩，他們多數身體衰弱、行動不便，新興分局因此特別規劃針對長輩的特殊勤務。

▲為使高齡長輩順利接種疫苗，新興分局員警主動攙扶行動不便者前往接種站。（圖／記者黃子倩翻攝）

為求協助長輩進入施打處所一切順利，新興分局派員警疏導週遭交通路線；另外昨（15日）、今（16日）早上市區均下起大雨，執行交通管制的警員見狀，連忙拿出巡邏車上的備用雨傘、為長輩撐傘，讓開車家屬不用暫停下車牽扶老人，也讓接種站周邊的交通更加順暢，看到員警主動撐傘的暖心舉動，並攙扶行動不便長者到疫苗施打處，長輩們都直呼：「揪甘心」。

▲為使高齡長輩順利接種疫苗，新興分局派員警在周邊指揮交通。（圖／記者黃子倩翻攝）



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