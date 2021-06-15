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350劑2分鐘內額滿遭批黑箱　部立南投醫院道歉：行政程序造成誤解

▲部立南投醫院疫苗網路預約從凌晨就起跑，讓民眾誤為黑箱。（圖／資料照片）

▲部立南投醫院疫苗網路預約從凌晨就起跑，讓民眾誤為黑箱。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投AZ疫苗明（16）日開打，但採電話預約產生的忙線亂象和民怨迭生，其中部立南投醫院14日臨時開放網路預約，又比電話預約早9小時起跑，卻未知會縣府衛生局統一公告，讓民眾誤以為350劑名額在短短2分鐘內掃光，怒批黑箱偷跑；院方澄清為行政程序和溝通問題造成誤會，也向民眾致歉。

中央本次配發的AZ疫苗，南投縣獲撥1萬8千劑，其中1萬1304劑以75歲以上長者在今（15）日早上9時起優先預約；南投縣政府昨公告埔基等3家醫院提供網路和電話預約，並未包括部立南投醫院，但有民眾昨（14）日發現南投醫院官網逕自公告將提供網路預約，更在今凌晨就開放登記。

▲南投縣議員陳翰立在臉書PO文質疑部立南投醫院的預約程序。（圖／翻攝陳翰立臉書）

▲南投縣議員陳翰立在臉書PO文質疑部立南投醫院的預約程序。（圖／翻攝陳翰立臉書）

南投縣議員陳翰立在臉書發文指出，南投醫院今凌晨就開放網路預約，跟衛生局公告的9點有相當落差，更導致350劑配額在9點02分就宣告額滿，很多人打電話向他陳情，他酸道「難道一定要有好心肝的關係（才能預約成功？）」。

南投醫院回應，初始的確配合衛生局政策，安排於今天上午9時起開放電話預約，一通電話限兩人預約、不接受現場掛號施打；但在端午節連假期間，民眾陸續反映預約不便，院方討論後決定同時開放電話和網路雙軌預約施打，並提前在14日下午3時於醫院網站上公告，開放電話及網路預約時間仍為6月15日。

▲部立南投醫院開放網路預約疫苗接種卻未由縣政府統一公告，引發黑箱質疑。（圖／翻攝部立南投醫院官網）

▲部立南投醫院開放網路預約疫苗接種卻未由縣政府統一公告，引發黑箱質疑。（圖／翻攝部立南投醫院官網）

院方解釋，以往接受網路掛號為當日0時即開放預約，而電話預約則是當日上班時間接受民眾預約，本次接種預約也比照辦理，導致網路部分短時間內便出現預約額滿的情況，並非源於黑箱偷跑或特權；加上14日為國定假日，與衛生局聯繫溝通中間有所落差，導致衛生局昨仍公告南投醫院僅接受電話預約。

院方表示，未來將會加強與衛生局的溝通和即時同步資訊；而現階段疫苗數量有限，無法讓所有民眾成功預約，對於此次預約疫苗事件造成誤解深感抱歉。
 

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