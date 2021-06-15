石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

記者閔文昱／綜合報導

衛福部次長石崇良日前在立院回應質詢時提到，此波疫情的破口在萬華，引發輿論譁然，讓台北市長柯文哲怒嗆「想砸病歷」，甚至有台北市議員15日親自到台北地檢署，告發石崇良。對此，急診醫師白永嘉發文表示，這些行為「都只是針對平常努力做事卻不小心失言的長官」，呼籲停止「自相殘殺」。

「不用丟病歷！不必砸雞蛋！」白永嘉醫師15日在臉書針對石崇良失言發表看法，表示石崇良在立法院備詢之中的失言，陳時中部長已經公開致歉，「難免有一些話講得不夠精確」。但即使有肩膀的老闆扛下，責難的風暴還是越演越烈。

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▲陳時中12日在記者會上表示，大家失言在所難免，自己也要為曾經失言部分致歉 。（圖／指揮中心提供）

白永嘉指出，石崇良次長過去是台大的急診醫師，疫情這一年多來，他常常與全國急診主任們在群組深入溝通、發現問題、解決問題，「我敢說，他絕對是一個認真做事的好長官，相信所有急診主任們也會同意我的看法。」

白永嘉認為，立法院備詢時，很多認真做事的官員都一樣，一不小心就會掉入立委問題的陷阱，再聰明、EQ再高的人都可能難免，之後大作文章的機會就來了，雖然這次石崇良失言讓萬華朋友聽了絕對心裡不舒服，「但次長怎會故意想污名萬華？他和大家都是認真努力想幫助萬華的。」

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

針對石崇良言論，台北市長柯文哲先前說，自己跟石崇良他也算熟識，「我也認為他自己覺得失言，除非他想要再被我把病歷砸第二次」。對此，白永嘉暗酸，「有些政治人物自己犯錯，很會甩鍋、很會怪別人，遇到別人失言，就想丟病歷，轉移話題。」

另外，台北萬華區市議員徐立信15日親自到台北地檢署，告發石崇良，身為專業人員，卻涉嫌違反《傳染病防治法》散播假訊息。現場還有里長、民代砸雞蛋洩憤，讓白永嘉感嘆，「有些議員，為了表示與選區選民同一陣線，就要提告，不然要丟雞蛋抗議，而這些行為都只是針對一位平常努力做事，卻不小心在立法院失言的長官。」

▲台北市議員徐立信15日控告衛福部次長石崇良涉嫌帶頭違法，散播萬華是疫情破口的假訊息。（圖／記者劉昌松攝）

白永嘉呼籲各界停止謾罵譴責，「誰沒失言過？誰沒犯過錯？罷了吧，止了吧，眼前的戰疫依然艱難，我們還要自相殘殺嗎？」

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