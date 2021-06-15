　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

記者閔文昱／綜合報導 

衛福部次長石崇良日前在立院回應質詢時提到，此波疫情的破口在萬華，引發輿論譁然，讓台北市長柯文哲怒嗆「想砸病歷」，甚至有台北市議員15日親自到台北地檢署，告發石崇良。對此，急診醫師白永嘉發文表示，這些行為「都只是針對平常努力做事卻不小心失言的長官」，呼籲停止「自相殘殺」。

「不用丟病歷！不必砸雞蛋！」白永嘉醫師15日在臉書針對石崇良失言發表看法，表示石崇良在立法院備詢之中的失言，陳時中部長已經公開致歉，「難免有一些話講得不夠精確」。但即使有肩膀的老闆扛下，責難的風暴還是越演越烈。

▲陳時中12日在記者會上表示，大家失言在所難免，自己也要為曾經失言部分致歉 。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中12日在記者會上表示，大家失言在所難免，自己也要為曾經失言部分致歉 。（圖／指揮中心提供）

白永嘉指出，石崇良次長過去是台大的急診醫師，疫情這一年多來，他常常與全國急診主任們在群組深入溝通、發現問題、解決問題，「我敢說，他絕對是一個認真做事的好長官，相信所有急診主任們也會同意我的看法。」

白永嘉認為，立法院備詢時，很多認真做事的官員都一樣，一不小心就會掉入立委問題的陷阱，再聰明、EQ再高的人都可能難免，之後大作文章的機會就來了，雖然這次石崇良失言讓萬華朋友聽了絕對心裡不舒服，「但次長怎會故意想污名萬華？他和大家都是認真努力想幫助萬華的。」

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

針對石崇良言論，台北市長柯文哲先前說，自己跟石崇良他也算熟識，「我也認為他自己覺得失言，除非他想要再被我把病歷砸第二次」。對此，白永嘉暗酸，「有些政治人物自己犯錯，很會甩鍋、很會怪別人，遇到別人失言，就想丟病歷，轉移話題。」

另外，台北萬華區市議員徐立信15日親自到台北地檢署，告發石崇良，身為專業人員，卻涉嫌違反《傳染病防治法》散播假訊息。現場還有里長、民代砸雞蛋洩憤，讓白永嘉感嘆，「有些議員，為了表示與選區選民同一陣線，就要提告，不然要丟雞蛋抗議，而這些行為都只是針對一位平常努力做事，卻不小心在立法院失言的長官。」

▲▼ 台北市議員徐立信到台北地方檢察署按鈴控告石崇良，希望從今爾後遏止各界獵巫惡行。。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員徐立信15日控告衛福部次長石崇良涉嫌帶頭違法，散播萬華是疫情破口的假訊息。（圖／記者劉昌松攝）

白永嘉呼籲各界停止謾罵譴責，「誰沒失言過？誰沒犯過錯？罷了吧，止了吧，眼前的戰疫依然艱難，我們還要自相殘殺嗎？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

費城人宣布簽下李灝宇　簽約金近9年野手最高

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　中國疫苗不在名單裡

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

台灣阿肝　默默耕耘

台灣阿肝　默默耕耘

當前台灣政治與媒體的綜藝化，凡事都以激起最大情緒為目標的炒作話題方式，對台灣已經造成越來越大的傷害，一件事情發生時，媒體常常不僅沒有盡基本的查證責任，還刻意捕風捉影，就算敘述有極為明顯的錯誤，只要能挑起點閱，直接放上標題也在所不惜，而「好心肝」事件就是例子之一。

快訊／華南銀總行再增1名確診！　企業快篩站明日進駐

快訊／華南銀總行再增1名確診！　企業快篩站明日進駐

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫石崇良白永嘉柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面