快訊／「印度變種病毒早晚入侵台灣」 侯友宜：第三劑加強版疫苗要提早規劃

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布，新北市新增65例，因積極推行廣篩， 新北仍是確診數最多之縣市。市長侯友宜強調，印度Delta變種病毒來勢洶洶，應加強邊境管制，阻絕於境外是最重要關口，除了依造日程完成第二劑疫苗接種外，也要準備施打第三劑加強版疫苗採購，務必做好事前部署。

侯友宜指出，鄰近國家新加坡、日本、中國，遠至美國都有印度變種病毒，早晚還是會進入台灣，絕不能掉以輕心，比起英國病毒傳染力增加50%，甚至打了兩劑疫苗，致死率仍有0.2％。他強調，有不少國家已經進入第三劑加強版疫苗施打，才能有效對抗印度變種病毒，台灣也應該提早準備，開始採購。

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1205例，中和923例，三重717例，新莊517例，永和456例，土城415例，新店313例。

國內今日新增135例COVID-19確定病例，其中132例為本土個案，另有3例境外移入；確診個案中新增8例死亡。

指揮中心表示，今日新增之132例本土病例，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月13日累計公布11,722位確診個案中，已有6,188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計903,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含881,495例排除)，其中13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。





▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。（圖／記者湯興漢攝）