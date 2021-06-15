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嘉縣東石超商女店員確診！足跡單純　店家停業2天匡列24人

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心15日公佈嘉義縣新增1確診案13302，為42歲女超商店員，13日因發燒不適就醫採檢，14日確診Ct值19，超商停業2天，匡列家庭及職場24接觸者，20人PCR檢驗為陰性；4人採檢中；依書面實聯制連夜電話訪視340名顧客，1人有症狀，轉介篩檢為陰性，疾管家QR Code資料1218筆以簡訊通知自我健康監測。

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 ，現場大規模清消。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

案13302居住於東石鄉，未婚與父母同住，為超商店員，有慢性病史生活單純，服用過敏免疫風濕科的藥物，13日感覺疲累，晚間出現喉嚨痛及發燒症狀，由父親開車至醫院就醫、採檢後返家，6月14日採檢結果為陽性，由119救護車後送至醫院住院。

縣長翁章梁表示，案13302為便利超商店員，衛生局即刻請超商暫停營業2天，並進行清消作業，全案匡列家庭接觸者10人，職場接觸者14位，20人PCR檢驗為陰性，4人採檢中。

衛生局同時依個案發病前3日天輪值時段，申請疾管家QR Code資料1218筆以簡訊通知顧客自我健康監測；店內書面實聯制資料共計340筆，一一打電話衛教自我健康監測，其中1位近幾日有不適症狀，轉介醫院採檢為陰性，另將追蹤物流公司4位司機檢驗結果。

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診足跡表。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，據當地里民及員工表示該商店顧客也有來自各地外客，目前感染源還在釐清中，透過實聯名冊、監視系統及物流公司司機等持續追蹤。

案13302在嘉義縣足跡相對單純，全東石鄉也完成環境清消作業，但仍提醒鄉親如與確診者足跡有重疊者，有出現發燒、喉嚨痛、嗅覺異常等症狀請盡速就醫或聯絡東石鄉衛生所，將由衛生所評估後，必要時會發動採檢。

▲嘉義東石永屯村超商女店員確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局呼籲，民眾應做好個人防疫措施，盡量少外出，外出時戴口罩、也要勤洗手，若出現發燒、喉嚨痛、嗅覺異常等應盡速就醫。

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