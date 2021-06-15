快訊／新北獲配5.7萬劑疫苗！侯友宜讚中央終於做到「這一點」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布新北市新增65例，因積極推行廣篩， 新北仍是確診數最多之縣市。針對新北獲配8.3萬劑AZ疫苗今早開打，市長侯友宜表示，中央又分配5.7萬劑疫苗來，很感謝中央有聽進地方的話，這次提早公開透明的公布資訊，方便地方政府規劃因應。

侯友宜說明，根據評估，預計今早施打9922人，實際接種人數為5790人，接種率為58%，而施打的地點繼續非常良好;而不在籍的長者部分，將從即日起至周四(17日)下午5時開填寫意願調查表或電話登記，後續將由公所公布並通知接種的時間與地點，並於周五 (18日)施打。





▲85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜表示，新北再獲中央配賦5萬7千劑疫苗，很感謝中央有聽進地方的話，這次提早又透明的公布，方便地方政府規劃因應。侯友宜說明，昨日篩檢人數為2642人，篩檢出10人、陽性率降至0.4%，另強調先前所篩檢出的1041人都是輕症或是無症狀，讓防疫可以立即阻斷傳播鏈，民眾仍需提早警覺，切不可輕忽。

此外，侯友宜也強調，印度Delta變種病毒來勢洶洶，應加強邊境管制，阻絕於境外是最重要關口，除了依造日程完成第二劑疫苗接種外，也要準備施打第三劑加強版疫苗採購，務必做好事前部署。

侯友宜指出，鄰近國家新加坡、日本、中國，遠至美國都有印度變種病毒，早晚還是會進入台灣，絕不能掉以輕心，比起英國病毒傳染力增加50%，甚至打了兩劑疫苗，致死率仍有0.2％。他強調，有不少國家已經進入第三劑加強版疫苗施打，才能有效對抗印度變種病毒，台灣也應該提早準備，開始採購。

▲85歲以上長者施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）