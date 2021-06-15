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社會 社會焦點 保障人權

屏東高樹民宅傳喧嘩聲　7男女群聚喝酒聊天！罰金42萬起跳

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉廣興村7位民眾利用假日聚集室內喝酒、聊天，無視於防疫定，轄區的里港警分局派員查看，發現屬實，由於他們不是同住親友，單純朋友關係，利用假日聚集，警方共開出7張違反傳染病防治法舉發通知書，函請縣府衛生局裁處，並當場命令即刻解散並告誡，避免造成破口。

▲里港警分局泰山派出所查獲廣興村查獲違反防疫規定民眾 。（圖／民眾提供）

▲里港警分局泰山派出所查獲廣興村查獲違反防疫規定民眾 。（圖／民眾提供）

疫情嚴峻，中央政府更宣布強化三級警戒延長至6月28日止，其中防疫措施包括了禁止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，違者可依傳染病防治法第67條第1項2款處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰緩。

里港警分局泰山派出所6日下午14時許，接獲報案指高樹鄉廣興某路段某處民宅有民眾聚集喝酒，違反室內禁止5人以上集會防疫規定。

所長李仁輝旋即帶同警員楊杏杰、何致維，前往屏東縣結果現場有4男3女，一共7人聚集室內飲酒、滑手機、聊天，進一步查證發現他們7人皆非同住親友，單純只是朋友關係，當天因為星期日工作休息，才會相約一起聚會喝酒聊天，警方依現行中央流行疫情指揮中心頒布防疫規定，一共開出7張違反傳染病防治法舉發通知書，函請縣府衛生局裁處。

分局長楊龍祥表示，目前新冠疫情仍舊沒有降溫趨勢，呼籲全民應嚴守落實執行防疫規定，外出應全程佩戴口罩、避免不必要移動、活動或集會，共同圍堵病毒擴散，齊心防疫，戰勝疫情。

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