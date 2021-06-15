在家悶壞了！她「頭套曬襪架」cos武則天　一轉身網嚇：7月還沒到

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記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全台均實施第三級防疫警戒，許多企業都也開始分流上班，民眾也都乖乖待在家防疫，一個多月的封閉生活，不少民眾在家快悶壞，就有網友分享一段影片，把曬襪子的圓架放在頭上，身上紅色的被單，搭配著「武則天」的背景音樂，還特地畫了浮誇妝容，「宅家太久變瘋女皇」。

原PO在臉書「我朋友不紅太可惜」社團發文，好友因為疫情關係天天宅在家，想找點樂子玩，於是突發奇想變裝成「武則天」。影片的開頭好友先背對觀眾，之後慢慢轉過身，坐在椅子上，還把腳翹起來，看起來氣勢凌人，背景音樂還播放一代女皇的主題曲。

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▲▼搞笑模樣笑翻眾人。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過，仔細一看，該女子頭上竟然戴著曬襪子用的曬衣架，且上面還掛著襪子，身上的披肩則是紅色Hello kitty的棉被，臉上還畫著超搞笑妝容，臉頰上畫著漩渦圓圈圈圖案，搭配上愛心形的口紅，鏡頭拉近後，好友也忍不住笑了出來，簡直太荒唐了。

影片曝光後，網友們全笑翻，「大家都悶到精神分裂了」、「不錯有梗」、「七月還沒到啊」、「這架子我最近也買了」、「我老婆扮起來更像」、「嚇死了啦」、「我國小也常這樣」、「第一眼以為紅心皇后」、「吾王萬歲」。