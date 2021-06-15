三級警戒滿1個月「疫情對比驚呆」！名醫曝1個關鍵日：高興5秒就好

▲今日長者疫苗優先開打！（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土疫情連3天單日個案低於200，今（15）日增加132例本土、8死亡。指揮官陳時中表示，疫情看似往好的地方前進，不過前台大感染科醫師林氏璧喊話，「高興5秒鐘就好」，認為要看6月28日前的疫情下降變化，才是重點。

雙北率先升三級警戒，今日剛好滿一個月，而觀察近3日本土疫情數據，13日確診數降到174人，是5月15日（確診數新增180人）首次爆發第一波疫情以來最低，儘管14日有微幅上升，但今日又降至132人，顯見民眾認真防疫奏效。不僅如此，今日死亡8例部分，更是繼5月25日以來，首次降至個位數。

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►13日確診數174人、死亡26 → 5月15日宣布確診數180人



►14日確診數185人、死亡15



►15日確診數132人、死亡8 → 5月25日死亡數6人

▲0615死亡案例，可點圖放大。（圖／指揮中心提供）

另外，全台解除隔離6188人，解隔離人數達確診人數52.8%，陳時中認為，「是個好現象」，代表醫療量能與隔離壓力有稍微減輕，且採檢日與發病日整體趨勢有緩坡下降，但陳時中也呼籲，最近這幾天病例數還沒那麼快出來，大家還是不能放鬆。

對此，林氏璧醫師在粉專《日本自助旅遊中毒者》勸告，「老話一句，高興五秒鐘就好，防疫的下半場還很長，先看28日前能降到什麼程度，再做打算吧。」林氏璧也強調，不論28日後是否會降到二級，雙北之外會不會先降，關鍵重點是，「你一放鬆，疫情就會再上來，我們可能會面對這樣開開關關的狀況，直到疫苗接種到一個程度（也許是30～40％）前，大家要有長期戰的心理準備。」

底下網友也憂心回應，「不可以放心，去檢驗的人多少也有關」、「端午考驗尚未開始」、「14天後還要還這次連假的債」、「請耐心等待？疫情會降下來的」、「沒錯，台灣一鬆懈就玩了」、「很開心數字下降，但端午三天讓我擔心下星期的數字」、「等確診到個位數，沒死亡再來說真的防堵成功」。