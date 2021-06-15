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警察節獲「奈米級」贈禮　埔里警分局大消毒

▲埔里和中興分局分獲警察節防疫大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里分局獲警察節防疫大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

今天是警察節，因新冠疫情依然嚴峻、三級警戒延長，一線警消醫護個個神經繃緊、十分辛勞；立委馬文君特別安排專業奈米生技消毒團隊，到埔里警分局進行消毒作業、維護員警健康安全，名間鄉柑宅仔福德宮也捐贈應景暖心肉粽及茶飲、平安香囊分送南投縣政府警察局中興分局、衛福部南投醫院及南投基督教醫院，以實際行動感謝並力挺抗疫英雄們。

馬文君指出此波疫情爆發，警察不僅仍要辦案暨交通疏導，還得協助疫調、尋找失聯患者，犯案嫌疑人目前亦留置派出所或分局，導致警員隨時身處染疫風險熱區；因此邀請獲得國防醫學院P4實驗室認證的生技團隊，捐贈消毒防疫原液，並到埔里分局清消辦公桌椅、電腦螢幕、拘留所、警車。

▲埔里分局獲警察節防疫大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里分局獲警察節防疫大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

馬文君說，這批消毒液對人體無毒、安全長效，警察值勤回來也可使用，希望在疫苗短缺的當下，「人民保母」保護民眾，也要保護好自己。

▲中興分局獲警察節大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局獲警察節大禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

名間鄉柑宅仔福德宮廟方今天也親送肉粽500份和茶飲至中興分局，幫執勤同仁補充體力，另外民眾黨南投縣黨部主委簡千翔亦共襄盛舉，致贈口罩500份、次氯酸水20公升，為警察自身防疫盡一份心力。

▲中興分局與名間鄉柑宅仔福德宮推出聯名防詐防疫香包。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局與名間鄉柑宅仔福德宮推出聯名防詐防疫香包。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興分局長黃念生表示，防疫期間本分局仍持續加強反詐騙宣導工作，特別與福德宮聯名製作平安香囊500份，附加反詐騙和防疫標語，慶祝警察節之餘，也希望土地公神保護一線警、醫、護，以及保佑民眾平安健康、保住荷包。
 

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