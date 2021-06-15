許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，現場抱怨連連。台北市議員許淑華15日表示，有一名帶著長者打疫苗的民眾在場暴怒，由於簡訊沒通知幾點，使他和家人上午9時30分就到現場等候，結果12時30分才輪到長者施打。

北市長者接種新冠疫苗首日，台北市長柯文哲15日上午9時抵達信義國中視察場地與情況；只見現場排隊人潮眾多，但長者們都盡量保持社交距離。柯文哲到場後指出，北市是採用預約制，時間甚至切到以「小時」為單位，如果長者是預約9點，不需要8點就到場，會變成延長排隊時間，「這就是為什麼要設定預約，才可以更精確時間減少排隊等候。」

▲台北市長柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提及，有些人習慣跑不掉，早上9點開始接種，卻早上7點來排隊，「不必要啦！幾點就幾點來，節省你排隊時間，而且現在天氣這麼熱，在外面曬太陽也不是好事。」

不過，許淑華15日晚間於臉書替長者抱屈，認為柯文哲應向長輩道歉。許淑華表示，不應該罵長輩愛排隊，因為北市通知單完全沒寫時間，只有寫時段，對比高雄市和宜蘭市的通知單，上面都有清楚寫上時間，「這樣柯文哲懂了嗎？是不是應該向台北市的長輩們道歉？他們那麼辛苦的排隊，高溫34度還得曬太陽施打疫苗，真的不應該讓長輩們背黑鍋。」

許淑華提及，好心肝診所事件怪到衛生局身上，還要股長扛責任，但施打疫苗預約、場地、動線、配套規劃不當，「真的不應該讓85歲的長輩幫你扛責任，還要忍氣吞聲的被你罵吧！」

許淑華也附上一支短片，影片顯示一名民眾痛罵「簡訊哪裡有寫哪個時段？只講上午，沒講幾點啊！」原來是一名民眾帶著家中長者到民生國小接種站，因為簡訊沒有寫時間點，所以早上9時30分就到場排隊，等了3個小時之後，中午12時30分才輪到長者打疫苗。

▼北市預約疫苗通知單僅寫時段，沒有寫時間。（圖／台北市議員許淑華提供）

▼台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（示意圖，非文中當事人／記者林敬旻攝）