宅經濟詐騙囂張　他匯5500買SWITCH主機+遊戲片...等到被封鎖

▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，歹徒看準民眾在家宅經濟，網路購物詐騙盛行；高雄市一25歲黃姓工人，疫情停工在家滑手機看到臉書林男在拍賣任天堂SWITCH主機及遊戲片，再附贈健身環及充電線，全部只要新臺幣(以下同)5,500元。黃男搶貨心急率先匯款下訂，結果因此遭騙，無奈報警求助。

警方表示：黃男透過臉書、LINE私訊閒聊並私下交易，原本要求貨到付款，對方表示「因為曾經被『放鳥』」無法提供貨到付款服務，雙方議定超商店到店，黃男搶下訂直接匯款5500元至林男提供之帳戶。

黃男匯款完後，林男還提供「出貨明細」，請黃男耐心等待。過了幾天，約定的貨品沒有寄到，林男聲稱「早就寄出」，可能「疫情期間人力吃緊」延遲配送或店員沒空通知，要黃男再等等，但最後卻封鎖黃男。黃男這才警覺，查詢對方提供的出貨明細、卻查無訂單資料，發現遭詐騙並報警求助。



▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

桃園市一名近6旬的徐姓獨居婦人，日前在家接到「兒子」來電，表示最近一直接到「詐騙」電話換了新門號，要求徐婦刪除原本的LINE帳號重加，徐婦覺得「兒子」聲音怪怪的，但對方堅稱「感冒喉嚨痛」。

隔天「兒子」致電稱他投資LED燈生意「因疫情嚴重受創」，需要15萬元的周轉金，徐婦愛子心切趕緊匯出15萬元。隔天歹徒假冒她兒子再度致電，要清償「疫情前」廠商欠款，要求母親再匯6萬元。匯款後徐婦還打電話關心「兒子」的狀況，想叮嚀兒子「感冒要記得多喝開水」，沒想到對方繼續以「廠商要求利息」請徐婦再匯款。

徐婦這才懷疑對方身分，試撥親兒舊手機門號順利聯絡上，正牌兒子表示從未投資過LED燈，工作未受疫情影響，徐女才驚覺遭受詐騙，趕緊向警方報案，共計損失21萬元整。

刑事局呼籲、肺炎疫情頻頻升溫，詐騙集團看準這波疫情宅經濟，潛伏在各大社交平台對民眾進行詐騙，民眾務必留心「零接觸」交易的詐騙風險。警方指出這類商品多以不合理低價吸引被害人交易，民眾須保持冷靜、細心查證並撥打165反詐騙專線求助，曾能避免遭歹徒騙匯造成財損。

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