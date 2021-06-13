　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宅經濟詐騙囂張　他匯5500買SWITCH主機+遊戲片...等到被封鎖

▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，歹徒看準民眾在家宅經濟，網路購物詐騙盛行；高雄市一25歲黃姓工人，疫情停工在家滑手機看到臉書林男在拍賣任天堂SWITCH主機及遊戲片，再附贈健身環及充電線，全部只要新臺幣(以下同)5,500元。黃男搶貨心急率先匯款下訂，結果因此遭騙，無奈報警求助。

警方表示：黃男透過臉書、LINE私訊閒聊並私下交易，原本要求貨到付款，對方表示「因為曾經被『放鳥』」無法提供貨到付款服務，雙方議定超商店到店，黃男搶下訂直接匯款5500元至林男提供之帳戶。

黃男匯款完後，林男還提供「出貨明細」，請黃男耐心等待。過了幾天，約定的貨品沒有寄到，林男聲稱「早就寄出」，可能「疫情期間人力吃緊」延遲配送或店員沒空通知，要黃男再等等，但最後卻封鎖黃男。黃男這才警覺，查詢對方提供的出貨明細、卻查無訂單資料，發現遭詐騙並報警求助。
▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）
▲歹徒與被害人的LINE對話，警方公布呼籲民眾小心。（圖／記者張君豪翻攝）

桃園市一名近6旬的徐姓獨居婦人，日前在家接到「兒子」來電，表示最近一直接到「詐騙」電話換了新門號，要求徐婦刪除原本的LINE帳號重加，徐婦覺得「兒子」聲音怪怪的，但對方堅稱「感冒喉嚨痛」。

隔天「兒子」致電稱他投資LED燈生意「因疫情嚴重受創」，需要15萬元的周轉金，徐婦愛子心切趕緊匯出15萬元。隔天歹徒假冒她兒子再度致電，要清償「疫情前」廠商欠款，要求母親再匯6萬元。匯款後徐婦還打電話關心「兒子」的狀況，想叮嚀兒子「感冒要記得多喝開水」，沒想到對方繼續以「廠商要求利息」請徐婦再匯款。

徐婦這才懷疑對方身分，試撥親兒舊手機門號順利聯絡上，正牌兒子表示從未投資過LED燈，工作未受疫情影響，徐女才驚覺遭受詐騙，趕緊向警方報案，共計損失21萬元整。

刑事局呼籲、肺炎疫情頻頻升溫，詐騙集團看準這波疫情宅經濟，潛伏在各大社交平台對民眾進行詐騙，民眾務必留心「零接觸」交易的詐騙風險。警方指出這類商品多以不合理低價吸引被害人交易，民眾須保持冷靜、細心查證並撥打165反詐騙專線求助，曾能避免遭歹徒騙匯造成財損。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／家暴男持刀挾持6個月女兒嗆跳樓！員警趁餵奶驚險搶救

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

►內湖女裸屍胸口咬痕與唾液竟不同人！阿善師至今不解懸案

 
ET快訊
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

年薪百萬「物流惡狼」性侵同居幼女11年！　她冷藏保險套成功復仇

快訊／高雄男1日2劫！白天撞車受傷　晚上住家狂燒困廁所險逃不了

警專生「特權插隊」打疫苗　台南、高雄認了！警政署交辦　

新北康復之家護理師自縊亡　法醫：必要時將進行PCR篩檢

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

年薪百萬「物流惡狼」性侵同居幼女11年！　她冷藏保險套成功復仇

快訊／高雄男1日2劫！白天撞車受傷　晚上住家狂燒困廁所險逃不了

警專生「特權插隊」打疫苗　台南、高雄認了！警政署交辦　

新北康復之家護理師自縊亡　法醫：必要時將進行PCR篩檢

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

即／國10一駕駛下車倒路肩　採檢結果曝

高雄男1日2劫！白天撞車晚上失火

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

康復之家護理師自縊亡　法醫必要時將進行篩檢

直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

即／北市發燒男騎車就診猝死　PCR檢測出爐

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

更多熱門

相關新聞

詐騙集團假冒「自由時報」投資詐財　刑事局出手偵辦了！

詐騙集團假冒「自由時報」投資詐財　刑事局出手偵辦了！

刑事局偵九隊12日接獲檢舉，網路上出現假冒「自由時報」不法網頁，刋登「郭臺銘的最新投資為什麼會讓銀行感到恐慌…」等不實言論，對外誆稱能獲高投資報酬，實為「假投資真詐騙」之詐騙犯罪手法。

高雄男3秒噴140萬　詐騙集團隔天繼續騙

高雄男3秒噴140萬　詐騙集團隔天繼續騙

9人製造戀愛機會　秒吞54萬罰單上銬移送

9人製造戀愛機會　秒吞54萬罰單上銬移送

再不回來就註銷戶口！ 緬北邊境現大陸民眾排隊返鄉潮

再不回來就註銷戶口！ 緬北邊境現大陸民眾排隊返鄉潮

梗圖指美將贈4千萬劑疫苗　刑事局證實違法

梗圖指美將贈4千萬劑疫苗　刑事局證實違法

關鍵字：

刑事局預防科假網拍假親人詐騙

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面