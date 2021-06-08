案發現場／家暴男持刀挾持6個月女兒嗆跳樓！員警趁餵奶驚險搶救

記者劉亭／綜合報導

新北市土城區一名蘇姓男子2016年不滿妻子想離婚，竟然情緒失控，拿刀挾持自己僅6個月半大的親生女兒，衝到頂樓揚言跳樓，最後警方趁著遞奶瓶時撲倒嫌犯。當時的派出所副所長謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中吐露，當下做決定時其實相當掙扎，深怕傷到女嬰、更怕她在眼前被丟下樓，這輩子會無法原諒自己。

▲點擊收聽《我在案發現場》聲歷其境救援小女嬰的驚險現場。

33歲蘇姓男子工作不固定又染有毒癮，情緒失控時還會家暴，老婆因此要求離婚，並且回到娘家居住；沒想到蘇男卻絲毫未悔改，剛因毒品通緝被逮捕交保，就到土城岳母家找老婆，被拒絕後竟然撬開鐵門闖入，鄰居以為鬧小偷報警。





▲蘇男持刀挾持6個月大女兒跳樓，最後被警方撲倒成功救出人質 。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

蘇男見巡邏員警到場後，趁亂從妻子手中搶走6個月大的女兒，並且衝到頂樓處，並拿出美工刀威脅跟上的警方，如果靠近會把女兒丟下樓再自刎，要求妻子現身。

承辦員警謝英山在Podcast節目《我在案發現場》中回顧此案，當時在對峙期間除了確認蘇男的一舉一動，也和消防隊員快速掌握現場周邊環境，確認應該如何應對各種狀況。

謝英山指出，由於當時蘇男站的位置不利部署，其實心中滿無助，擔心造成女嬰或是同仁受傷，各種畫面在腦海中出現，因此相當忐忑。在經過1個多小時的談判後，警方趁著拿奶瓶給蘇姓男子餵奶的時候，一舉拿下蘇男，成功救下女嬰。但回想過程其實相當驚險，就怕造成終生遺憾，事後還發現女嬰的生日竟和自己女兒同一天……

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