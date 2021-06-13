快篩、PCR檢測「3步驟」查結果！健保署疾呼：電話通知繳錢是詐騙

▲汐止快篩站。（示意圖／記者吳杰澄攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情持續三級警戒，不少民眾身處疫情熱區或是自覺有不適，紛紛接受快篩或是PCR檢驗，健保署於今（13日）表示，篩檢民眾可透過下載「全民健保行動快易通|健康存摺」APP，得知快篩及PCR檢驗結果。

健保署指出，接受抗原快速篩檢（快篩）或病毒核酸檢驗（PCR檢驗）的民眾勿著急，快篩結果於篩檢當日ㄧ定會通知，公費PCR檢驗結果需待篩檢日後3日內就會有結果。

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▲員工進行快篩。（示意圖／記者林敬旻攝）

健保署說明，採檢醫療院所於檢驗結果產出時，會儘速上傳檢驗結果，民眾可透過「全民健保行動快易通|健康存摺」APP，查詢快篩及PCR檢驗結果。若對檢驗結果內容有疑義，仍請洽原提供採檢之醫事服務機構。

查詢篩檢結果步驟：

1.下載「全民健保行動快易通|健康存摺」APP。

2.點選裝置認證，選擇行動電話認證，準備本人健保卡、本人SIM卡，並使用行動網路，輸入健保卡號後4碼、手機號碼、身分證號．就可快速認證操作。

3.點選健康存摺，至「新型冠狀病毒檢測結果」查詢篩檢結果。

另外，健保署提醒，若篩檢結果為陽性，請靜候衛生單位通知，做後續檢疫隔離安排篩檢。結果報告出爐之後，不會以電話通知民眾繳交現金以拿取治療藥物，民眾若接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，撥打警政署165反詐騙專線查證，或撥打健保諮詢服務專線：0800-030-598或4128-678(不須加區域碼)，手機請撥02-4128-678。