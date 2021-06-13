傳南門市場攤商確診！北市「沒接到通報」　14至18日休市加強消毒

記者袁茵／台北報導

台北市南門市場驚傳有攤商確診，南門市場自治會長王銓國證實，有2位攤商快篩呈現陽性，目前已在防疫旅館和送急診。台北市副市長黃珊珊表示，目前尚未有任何衛生單位通報，已有請衛生單位過去稽查，看有無確診個案，不過南門市場本來就要加強消毒，14日開始休市。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

被問到有民眾表示，親友在南門市場擺攤，結果12日下午有3人染疫，北市有無掌握相關狀況？黃珊珊回應，有詢問過南門市場的會長，有一名攤商上週起就沒有來擺攤，這2天有聽到相關消息，但還沒被確實與確認，目前也沒有任何衛生單位過來，已有請北市衛生單位進行稽查，確認是否有確診個案，或因為是其他縣市的人，所以尚未被通報回來，「這要追查一下。」

而北市產發局則表示，經向南門市場自治會聯繫確認，目前並未接獲衛生局通報，市場處也無接獲通知。因端午節前人流較多，為加強消毒，南門市場自治會決定自6月14日開始休市進行消毒，預計6月18日再開始營業。

▼黃珊珊。（圖／北市府提供）