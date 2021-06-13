端午連假首日返鄉人車再降　台南市政府持續宣導防疫

▲台南市交通局長王銘德表示，配合台南市疫苗接種作業，交通局已協助於台南市三個大型疫苗接種站周邊設置完成46面指示牌面，希望市民可以依照指示行車、注意行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局長王銘德表示，配合台南市疫苗接種作業，交通局已協助於台南市三個大型疫苗接種站（東區復興國中、新營區體育館及善化區慈濟聯絡處）周邊設置完成46面指示牌面，希望市民可以依照指示行車、注意行車安全。

端午連假自6月12日開始，台南市政府持續密切關心返鄉旅客移動情形，經統計6月12日端午連假首日返鄉人流及車流分別較去年大幅減少95％與49％，也只有6月11日的50％與68％，黃偉哲市長特別感謝台南鄉親配合防疫，市府團隊連假期間持續注意人車流量變化，並要求密切注意未來2周的防疫成效。

交通局局長王銘德表示，經統計6月12日端午連假首日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計1665人次，較去年30604人次大幅減少95％。其中，搭乘高鐵返鄉的有500人、搭乘台鐵的有993人、搭乘國道客運的有172人。各項旅客人數與連假前一日相比也僅約有一半，交通局會持續做好旅客防疫宣導工作，力求返鄉防線滴水不漏。

交通局長王銘德表示，國道1號及國道3號在6月12日南下交流道進入台南市境內的車流量大約只有63578車次，不僅較去年端午連假首日125316車次大幅下降49％，與連假前一日相比也僅有68％。

局長王銘德表示，配合台南市疫苗接種作業，交通局已協助於台南市三個大型疫苗接種站（東區復興國中、新營區體育館及善化區慈濟聯絡處）周邊設置完成46面指示牌面，希望市民可以依照指示行車、注意行車安全。

「東風衛生紙」每包不到15元3層更柔韌

