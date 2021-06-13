遭柯P酸疫苗內線交易　陳其邁回嗆：沒有內線只有奉獻

記者許宥孺／高雄報導

高雄疫苗施打效率迅速，台北市長柯文哲質疑有「內線交易」，這讓北高引發口水戰。高雄市長陳其邁13日親上火線回應：「沒有內線，只有基層同仁的奉獻」，希望給予基層多一點肯定。

▲高雄市長陳其邁主持防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局12日上午表示，收到9.01萬劑AZ疫苗(實領8萬劑)，上午10點就在市立聯合醫院打下第一針。不過柯文哲卻批評，資訊不對等，更以股票市場做比喻，「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則嗆辣回應：「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。

▲高雄市12日上午收到疫苗隨即開打。（圖／民生醫院提供，下同）

高雄市長陳其邁13日主持防疫記者會，強調「沒有內線，只有基層同仁的奉獻」。有市民反映，在台北工作，長輩住高雄，不知道怎麼把長輩帶去看醫生，將心比心，交代基層只許成功不許失敗。

陳其邁表示，高雄市人口275萬，比台北多了9萬，土地面積比台北多11倍，當然要提早做準備。

陳其邁說，高雄市上禮拜四就全部動起來，花了3天通知書都送達到長輩手上，並安排計程車怎麼搭，不用讓長輩操勞，在家得到好服務，基層同仁奉獻要給予肯定，要讓基層同仁能夠有很高的士氣，把市民當成親人，才是我們規劃75歲以上長輩疫苗接種目的。

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