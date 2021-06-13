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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這一刻我們都是萬華人！」北市議會國民黨團：陳時中、石崇良下台

▲▼ 疫情,海嘯,萬華,房屋待售,房價。（圖／記者林裕豐攝）

▲疫情爆發後的萬華西門町商圈人潮銳減。（圖／記者林裕豐攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部次長石崇良11日於立法院備詢時強調「疫情破口在萬華」，引發喧然大波，更讓萬華人大感不滿。台北市議會國民黨團12日提出強烈嚴正抗議，認為說防疫破口就是萬華，汙名化萬華的行為，是為防疫破功轉移焦點，要求中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、石崇良下台。

國民黨立委羅明才11日在立院質詢時提問，「究竟破口是在哪裡？」而衛福部次長石崇良則數度強調在萬華。對此，國民黨台北市議會黨團提出強烈嚴正抗議，衛福部官員竟然說防疫破口就是萬華，這種汙名化受害者萬華的行為，分明是為自己防疫破功轉移焦點。

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲石崇良親吐「破口在萬華」，羅明才追問來源。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀痛批，擅改3+11規定、華航機師、諾富特旅館管理失當等，這些才是造成這次疫情一發不可收拾的主要原因；而石崇良這樣的錯誤發言，幼稚又挑釁，將最大受災戶萬華貼上破口的標籤，萬華已經死了多少人？如今都還在水深火熱當中。

王欣儀指出，陳時中卻只是輕描淡寫以「發言人發言偶爾不夠嚴謹」道歉，但是傷害卻已經造成，不是一句輕鬆無誠意的道歉就能彌補，呼籲社會大眾共同要求陳時中、石崇良應該為疫情失控、推卸責任污名萬華人償命下台負責。

此外，國民黨團也痛批，萬華區立委林昶佐竟回應是「國民黨立委故意簡化問題」，這樣的回答明顯就是護航中央這次不當的失言，甚至還反而檢討在野黨立委，完全無視萬華百姓在這次疫情當中所受到的汙名與損傷，更是失去身為民選立委代表萬華百姓發聲的立場。

「在這一刻我們都是萬華人！」王欣儀強調，國民黨所有的民意代表都拒絕這種被標籤被汙名的行為，倘若民進黨政府執意要將破口汙名硬塞給萬華，休怪民意集體的反噬，人民將對政府更加的不信任。

▼台北市議員王欣儀。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲▼台北市議員王欣儀。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▼北市議會國民黨團要求陳時中、石崇良下台。（圖／台北市議會國民黨團提供）

▲▼北市議會國民黨團要求陳時中、石崇良下台。（圖／台北市議會國民黨團提供）

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