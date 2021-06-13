桃園10.4萬長者分3梯次打疫苗！鄭文燦規劃接駁：接種站旁開放停車

▲鄭文燦今上午召開防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書直播）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（13日）上午召開疫情記者會說明，表示長者疫苗施打將於15日開始，但因疫苗有限，因此依年齡層逐步開放接種，首日僅針對88歲以上、或原住民78歲以上長者，次日是84歲以上、或原住民74歲以上長者，第三天才開放81歲以上、或原住民71歲以上長者，民眾在收到接種通知單後，可於指定時間前往25個接種站施打。

鄭文燦表示，針對長者疫苗施打，桃園市共設置25個接種站，與第一、二、三類人員分流，粗估桃園市共有10萬4000名長者，為了方便接種疫苗，市府也提供計程車、復康巴士、輪椅等服務，同時接種站附近將開放路邊免費停車。

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鄭文燦說，目前疫苗數量相當不足，對每個縣市來說都是一大挑戰，受限於疫苗劑量，因此開放接種首日僅針對88歲以上、或原住民78歲以上長者，次日是84歲以上、或原住民74歲以上長者，第三天才開放81歲以上、或原住民71歲以上長者，呼籲民眾依照接種通知單進行接疫苗接種，形成保護力、照顧長者，其他類別疫苗施打也將按照計畫推動。

另一方面，針對固安計畫，鄭文燦也報告，截至今天為止，一共快篩了9258位外籍移工，其中僅有4人快篩呈陽性，緊急送往防疫旅館隔離，所幸經PCR檢測後，均為陰性，目前沒有人確診，桃園轄內尚未發現移工潛在傳播鏈。

▼桃園市新冠疫苗接種規劃。（圖／桃園市政府）