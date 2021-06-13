台灣新冠致死率高過全球！專家揭3關鍵「隱形傳播鏈沒被揪出」

▲吳俊穎表示，有些病患沒被篩檢到，變成隱形傳播鏈。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心統計，從去年發生新冠疫情以來，國內累積新冠死亡個案已達到411例，換算下來，致死率上升至3.2%，高於全球致死率2.17%，專家分析，是人口老化、疫苗覆蓋率低，和隱形傳播鏈沒有被揪出所致。

中山大學企業管理學系助理教授梁立霖與陽明大學生物醫學資訊研究所所長吳俊穎合作的團隊去年利用全球大數據，分析影響新冠肺炎死亡率的相關因素，其中，新冠肺炎檢測數越多、政府效能越好、人口結構越年輕、病床數目越多、交通越不便利的國家，新冠肺炎的死亡率越低。

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在這份研究中，吳俊穎說，發現老年人口、有糖尿病或高血壓等共病症病患死亡率較高，但這樣的研究受限於研究人數較少，代表性有所不足，因此陽明大學防疫科學研究中心與中山大學管理學院研究團隊，透過分析169個國家，75億人口的跨國全球大數據，系統性地找尋預測新冠肺炎死亡率的相關指標。

▲吳俊穎提到，從現階段全球疫苗覆蓋率看，確實施打後能減少死亡率。（圖／記者湯興漢攝）



吳俊穎受訪說明，去年研究提到的致死率，是去年全球檢測能量較不夠的狀態，現在檢測能量夠，根據全球疫苗施打率來看，確實打了疫苗的確可以減少死亡率，而台灣現在致死率高於全球，關鍵是人口老化、他國疫苗覆蓋率高於台灣，而即便以上兩者都能解釋了，就要去看「為什麼有些人在到院前死亡」，觀察每天是否有到院前猝死案例，這代表病患沒被篩檢到，變成隱形傳播鏈。

不過，吳俊穎認為，目前不完全贊成全面普篩，只要針對熱區快篩，若非熱區普篩陽性率偏高，又要做PCR，會佔據真正需要這些醫療量能的人。